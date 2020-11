Königs Wusterhausen

Eine himmlische Ruhe. In dieser Ecke von Zernsdorf ist es selbst an einem grauen Vormittag im November sehr idyllisch. Hier am Waldrand wohnt Musiker und Maler Eric Fish mit seiner Familie. Im ehemaligen Bungalow hinterm Haus hat er ein kleines Tonstudio eingerichtet. Zur Begrüßung strecken wir die Fäuste aus. Der Kamin lodert. Es ist verdammt warm.

Ein Tisch mit Bildschirmen, Mischpult und Boxen befindet in einer Ecke. Neben dem Stuhl steht griffbereit ein Gitarre, gegenüber an der Wand steht ein Keyboard. Es ist alles da für den Moment, wenn der 51-Jährige eine Eingebung hat. Wie vor einigen Tagen bei dem Song, der einfach aus ihm heraus gesprudelt ist, wie er sagt. „Er hatte auf einmal eine Corona-Färbung, ohne dass ich das wollte.“ Das Wort Corona taucht nicht auf in dem Song, aber die Pandemie ist allgegenwärtig im Alltag und in den Gedanken des Künstlers. Wie könnte das auch anders sein.

Anzeige

Eric Fish & Friends, das Soloprojekt des Sängers. Im August erschien das Album „Gezeiten“. Quelle: Uwe Nimmrichter

Wir nehmen Platz in der gemütlichen Sitzecke. Der Besucher sinkt in die weiche Couch, der Gastgeber in einen Sessel. Wir reden über das verrückte Seuchen-Jahr. Im August erschien das neue Album von Eric Fish & Friends, dem Soloprojekt des Frontmanns von Subway to Sally. Es heißt „Gezeiten“. Ein Tour mit 30 Konzerten war geplant, nur zwei fanden noch statt.

Auftritte verschoben

Auch fast alle anderen Auftritte in diesem Jahr sind verschoben worden, auf irgendwann im kommenden Jahr. Keiner weiß heute, wann genau das sein wird. Geplant ist es bisher noch, dass die Gezeiten-Tour im Januar oder Februar fortgesetzt werden kann. „Es gibt keine Perspektive. Das ist das, was einen so fertig macht.“ Es fällt ihm schwer, in diesen Zeiten kreativ zu sein. Bei seinem letzten Auftritt spielte er vor wenigen Leuten. „Aber das war sehr bewegend. Das Publikum gab sich noch mehr Mühe, als ob es wüsste, wie sehr uns Beifall fehlt.“ Eric Fish, der Musiker, Poet und Maler, hält sich inzwischen mit Video-Produktionen über Wasser.

„Aber ich will auf die Bühne und zu den Fans. Das ist mein Lebenselexier.“ Dass mit den fehlenden Auftritten eine wichtige Einnahmequelle versiegt, ist für ihn nur eine Seite der Medaille. „Alle reden übers Geld, aber was das mit deiner Seele macht. Es ist alles so weitreichend.“ Eine nachdenkliche Pause entsteht.

Die Corona-Maßnahmen der Regierung stellt Eric Fish grundsätzlich nicht in Frage. Er akzeptiere sie „im Großen und Ganzen“, wie er sagt. Denn er wolle selbst nicht erleben, dass auf der Intensivstation kein Bett mehr frei ist, wenn er es brauchen würde. „Aber ich wünsche mir mehr Augenmaß und nachhaltige Konzepte, um den Fortbestand der Branche zu sichern.“

In Aktion: Eric Fish bei einem Konzert. Quelle: Eric Fish & Friends

Die Schließungen von Clubs hält er für einen Fehler. Nirgends gebe es bessere Hygienekonzepte. Er erzählt von einem der wenigen Auftritte in diesem Jahr, bei dem vom Einlass bis zum Tresen alles so gut organisiert war, dass die Gäste sich nicht auf die Pelle rückten. Eric Fish ist überzeugt, dass das Überleben der Künstler, Veranstalter und der vielen Dienstleister hinter den Kulissen gesichert werden kann, wenn die Politik das will. „Bei der Lufthansa und dem BER-Flughafen ist das doch auch möglich“, sagt er. Viel Hoffnung hat er nicht. „Ich habe das Gefühl, dass die da oben nicht checken, was auf der Straße passiert.“

„Schleichende Entwöhnung“

Er warnt vor der Gefahr einer schleichenden Entwöhnung des Publikums. Schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr war ihm aufgefallen, dass selbst bei ausgebuchten Konzerten weniger Besucher kamen. Er kann sich das nur mit der Furcht der Leute vor einer Ansteckung und mit ihrem fehlenden Vertrauen in Hygienemaßnahmen erklären. „Ich habe Angst, dass das nachhaltig wirkt und das Bedürfnis der Menschen nach Kunst und Kultur abhanden kommt.“

Das Telefon klingelt, aber Eric Fish geht nicht ran. Er kann seine niedergeschlagene Stimmung an diesem Vormittag nicht verbergen. Es gibt bei diesem Thema nichts zu beschönigen. Aber als wir wieder darauf zu sprechen kommen, was er gerade macht, hellt sich sein Gesicht auf.

Das Cover des Gezeiten-Albums. Quelle: Eric Fish & Friends

Mit Subway to Sally laufen die Vorbereitungen für das traditionelle Weihnachtskonzert „Eisheilige Nacht“. Es wird trotz Corona stattfinden, aber ohne Publikum. Der Auftritt im Potsdamer Lindengarten wird live im Internet übertragen. Gastmusiker werden dabei sein, Fans können alle Künstler an einer virtuellen Bar treffen und sich durch den Backstage-Bereich führen lassen. Karten gibt es auf der Internetseite Eisheilige Nacht, sie können dort ab 25. Dezember mittags eingelöst werden. Die Übertragung läuft bis zum 31. Dezember. „Das wird ein Erlebnis für die Fans“, verspricht Eric Fish.

Gemeinsam mit seinem Zernsdorfer Künstler-Kollegen Björn-Constantin Klenke stellt er gerade eine Videoproduktion fertig. „Dunkle Geschichten aus dem schwarzen Dorf“ haben sie das aufwendige Projekt mit Szenen aus Zernsdorf und Lesungen bei Kerzenschein genannt. Wann es zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Die Zeit verging wie im Fluge. Noch ein Blick ins kleine Aufnahmestudio nebenan, dann verabschieden wir uns. Eric Fish kommt mit vor zum Gartentor. Draußen hat es sich etwas aufgehellt. Aber die Wolken haben sich nicht verzogen.

Von Frank Pawlowski