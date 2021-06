Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausens Ex-Bürgermeister Swen Ennullat hat sich von einem Flugblatt distanziert, das in den vergangenen Tagen im Königs Wusterhausener Wahlkampf die Runde machte. In dem Flugblatt wurden zahlreiche Falschbehauptungen unter anderem über die Bündnis-Kandidatin Michaela Wiezorek und Kommunalpolitiker Christian Dorst aufgestellt. Es sei klar, dass der Flyer nicht von ihm komme, so Ennullat. „Ich verleumde niemanden. Meine Überzeugungen sind immer klar begründet.“

In dem Flyer wird unter anderem davor gewarnt, dass „10.000 Migranten im Königspark“ untergebracht werden sollen. Ennullat verweist in diesem Zusammenhang auf seine eigene Biografie, seine frühere Mitgliedschaft in der BI „Integration richtig und fair“ und seine Tätigkeit als Jugendamtsleiter, bei der er „Verantwortung für 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge trug“.

Ennullat bestreitet auch, dass die Anschuldigungen gerechtfertigt waren, die gegen ihn im Abwahlkampf erhoben wurden. So seien die Mobbingvorwürfe gegen ihn seitens der Stadt entkräftet worden.

Die MAZ hatte Ennullat im Zuge der Recherchen am Montag angefragt. Er antwortete am Dienstag.

Von Oliver Fischer