Königs Wusterhausen

Auf der Chausseestraße in Deutsch Wusterhausen gilt jetzt ein Tempo-30-Limit für alle Fahrzeuge. Anwohner hatten sich dafür eingesetzt.

Die neue Tempo-30-Zone befindet sich zwischen der Ampelkreuzung an der B 179 und dem Altenheim, sie erstreckt sich also fast über die gesamte Ortsdurchfahrt. Bisher galt das Tempolimit in diesem Abschnitt nur für Lastkraftwagen, außerdem mussten alle Autofahren vor den Altenheim runter vom Gas.

Erfolg für die Anwohner

Für die Anwohner-Initiative ist das ein Erfolg. Sie hatte sich für eine Verkehrsberuhigung in Deutsch Wusterhausen stark gemacht. Es wurden fast 300 Unterschriften gesammelt. Den Anwohnern ging es vor allem um die Lkw, die sich kaum ans Tempolimit hielten. Deshalb war eine Hauptforderung, mehr Tempo-30-Schilder aufzustellen.

Es gab nur ein Schild kurz hinter der Ampelkreuzung, das leicht zu übersehen war. Eine „Erinnerung“ mit einem weiteren Schild gab es bis zum Altenheim nicht mehr. Das ist nun anders. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke sind weitere Schilder auf jeder Straßenseite aufgestellt worden. „Lärmschutz“ steht als Zusatz unter der rot eingerahmten 30.

„Wir hoffen auf eine schnelle Einhaltung durch die Verkehrsteilnehmer“, sagte eine Anwohnerin der MAZ, sie wollte namentlich aber nicht genannt werden. Gefühlt klappt das bisher ganz gut. An einem Montagvormittag hielten sich die meisten Autofahrer an das neue Tempolimit, einige waren aber auch schneller unterwegs.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Die Polizei führte in diesem Jahr mehrere Geschwindigkeitskontrollen in Deutsch Wusterhausen durch, und zwar in dem 30er-Bereich des Seniorenheimes. Zuletzt kontrollierte sie Anfang August. Von 600 Fahrzeugen waren 36 zu schnell, davon sieben Lkw. Einer bretterte mit 76 Sachen durch die 30er-Zone.

Verkehrszählungen des Landkreises Dahme-Spreewald im Jahr 2020 ergaben, dass täglich zwischen 10 000 und knapp 11 000 Fahrzeuge durch Deutsch Wusterhausen fahren. Der Anteil von Lkw lag bei knapp fünf Prozent. Anwohner sorgten sich wegen des starken Durchgangsverkehrs um die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern, die zu den Hauptverkehrszeiten kaum über die Straße kommen.

Bei einem Lokaltermin von Anwohnern mit Vertretern des Straßenverkehrsamtes Dahme-Spreewald und der Polizei verständigte man sich auf die Ausweitung der Tempo-30-Zone im Ort. Ein Jahr lang soll das zunächst getestet werden.

