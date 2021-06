Königs Wusterhausen: Theaterprojekt „Stereotype Threat“ der Gesamtschule

Königs Wusterhausen

Der Förderverein der Staatlichen Gesamtschule Königs Wusterhausen und die Initiative „Willkommen in KW“ beteiligen sich aktiv an dem intergenerationellen und interkulturellen Theaterprojekt „Stereotype Threat“. Projektleiter ist der Theaterpädagoge Ronan Favereau. Das Theaterprojekt besteht aus drei Teilprojekten, die zeitlich versetzt in Berlin-Spandau, in Dahme-Spreewald und in Berlin-Kreuzberg mit unterschiedlichen Akteuren realisiert werden.

Vom 28. Juni bis 10. Juli gehen jugendliche Migrantinnen gemeinsam mit Senioren auf eine Entdeckungsreise. Es gilt herauszufinden, mit welchen Stereotypen gehen Menschen unterschiedlicher Generationen aufeinander zu? Welche Erwartungen haben sie und wie sehr setzen Vorurteile anderer den Einzelnen unter Druck?

Workshops, Übungsstunden und schließlich ein Aufführung

Die Teilnehmer treffen in der ersten Woche zu intensiven Workshops im Jugendbildungszentrum Blossin aufeinander. In der zweiten Woche wird im Bürgerhaus „Hanns Eisler“ in Königs Wusterhausen geübt. Zum Abschluss des Projektes wird es eine öffentliche Theatervorstellung in Königs Wusterhausen geben.

Ronan Favereau. Quelle: privat

Um sie auf das Projekt einzustimmen, kam Ronan Favereau am Mittwoch nach Königs Wusterhausen, um mit den Senioren zu sprechen. „Es geht um Begegnungen von Menschen, die sich nicht kennen. Meine Erfahrung zeigt, dass auf beiden Seiten eine große Neugier vorhanden ist. Es wird spannend, aber wir werden sicher auch viel Spaß haben“, verspricht Ronan Favereau.

Senioren können noch an dem Projekt teilnehmen

Gefördert wird das Projekt von Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, wie auch aus Mitteln der Migrationsbeauftragten des Landkreises Dahme-Spreewald und dem Land Brandenburg.

Senioren, die bei dem Projekt dabei sein möchten, können sich per Mail melden unter willkommen-in-kw@web.de oder telefonisch unter Tel.: 0161 7837632.

Von Gerlinde Irmscher