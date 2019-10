Königs Wusterhausen

Anlaufpunkt für Liebhaber von Keramikwaren war am Wochenende der Platz zwischen den Kavalierhäusern vor dem Schloss in Königs Wusterhausen. 40 Kunsthandwerker nicht nur aus der Region boten ihre Waren an. So auch Johannes Pusch aus Dresden, der seine Keramikstücke mit Rädchendekor präsentierte.

Von Gerlinde Irmscher