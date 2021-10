Königs Wusterhausen

Corona hin oder her, dem Herbsttöpfermarkt auf dem Ehrenhof der Kavalierhäuser in Königs Wusterhausen tat das Virus keinen Abbruch.

Inzwischen zum 30. Mal organisierte die Kulturallianz Region Königs Wusterhausen den Töpfermarkt. Die Besucher nahmen den Markt dankbar an: „Es ist immer wieder ein schöner Markt und es lohnt sich zu kommen.“

Plauener zeigt, wie Raku gemacht wird

Und so sehen es auch die Aussteller. „Ich komme immer wieder gerne hierher. Die Leute sind nett und aufgeschlossen“, sagt Carsten Müller am Stand von der Töpferei Gundula Müller. Auch Andreas Leonhard aus Plauen kommt mit seiner Raku-Keramik immer wieder gerne auf den Töpfermarkt. Nicht nur, um seine Waren zu verkaufen, er zeigte auch wie „Raku“ gemacht wird.

In altbewährter Weise kamen auch die Musikliebhaber wieder auf ihre Kosten. Dafür sorgte die Band „Fox on the Run“. Nicht nur die Besucher hatten ihren Spaß beim Zuhören, bei den Akteuren war ihr Spaß an der Musik förmlich zu spüren.

Trotz aller Einschränkungen lief der Markt gut

„Es ist schon noch eine andere Nummer, den Markt unter den Bedingungen, mit den vielen Ungewissheiten zu organisieren. Um die Abstände einzuhalten, konnten wir auch nur 32 Aussteller zulassen“, sagt Marcus Motz und freut sich, dass der Markt trotz aller Einschränkungen gut angenommen wurde.

Von Gerlinde Irmscher