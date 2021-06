Königs Wusterhausen: Transporter gestohlen

Königs Wusterhausen

Gerade mal 40 Minuten war der Peugeot-Transporter unbeaufsichtigt geblieben, den am frühen Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter von einem Innenhof in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen entwendet haben. Dieser Innenhof ist beschrankt, konnte durch den oder die Täter aber mittels Fernbedienung geöffnet werden. In dem Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeugmaschinen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug, zu auffälligen Personen oder gar zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich in der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald unter Tel. 0 33 75-27 00 zu melden.

Von MAZonline