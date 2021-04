Königs Wusterhausen

Stammgäste der Kneipe „Kleine Melodie“ in Königs Wusterhausen trauern um Wirt Rüdiger Frambach. Er ist kürzlich im Alter von 65 Jahren verstorben. Das Lokal wird möglicherweise aber weitergeführt.

Rüdiger Frambach soll zuletzt in einem Pflegeheim gelebt haben, zuvor war er im Krankenhaus. Der Rheinländer kam Anfang der 1990er Jahre nach Königs Wusterhausen. Der „Melo“, wie die Kneipe in der Cottbuser Straße im Volksmund genannt wird, war er lange verbunden. Er half der früheren Wirtin Angelika Neumann, die seine Lebensgefährtin war. Nach ihrem Tod übernahm er 2018 das Lokal selbst.

Echte Bierkneipe

Die „Melo“ ist die letzte echte Bierkneipe in der Stadt, hier wird auch noch geraucht. Bei einem MAZ-Besuch vor zwei Jahren sprach Rüdiger Frambach darüber, was die „Melo“ ausmacht. „Es ist wie eine große Familie hier.“ Die meisten Gäste kannte er persönlich. Er kümmerte sich um den Zusammenhalt nicht nur an den Tischen. „Du darfst nicht nur am Ausschank stehen“, sagte er damals. Frambach sorgte für ein lebendiges Kneipenleben mit Skatrunden, Bundesliga-Tippspiel und gemeinsamen Ausflügen. Die „Melo“ hat sogar ein eigene Dart-Mannschaft, die hier regelmäßig trainiert. Wenn er davon erzählte, leuchteten Rüdiger Frambachs Augen.

Die Kleine Melodie in der Cottbuser Straße in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Heimatforscher Rainer Kugel erinnert sich noch an seine letzte Begegnung mit dem Melo-Wirt im vorigen Jahr. „Er wirkte traurig und bedrückt“, erzählt Kugel, der sich mit Freunden immer donnerstags zum Stammtisch in der „Melo“ traf. Wenige Tage nach dieser Begegnung kam Rüdiger Frambach ins Krankenhaus, der Notarzt war für ihn gerufen worden.

Stammgäste hoffen

Wegen Corona ist die Kneipe seit Monaten geschlossen. Die Stammgäste hoffen, dass die „Melo“ wieder öffnen wird. Wie zu hören war, wollen Bekannte von Rüdiger Frambach die Kneipe übernehmen. Aber eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Die Räume gehörten einst zu einer Konditorei, in der kleine Kaffeekonzerte gegeben wurden. Daher soll der Name „Kleine Melodie“ stammen. Nach dem zweiten Weltkrieg war hier Königs Wusterhausens erste Nachtbar.

Wie beliebt die „Kleine Melodie“ bei den Besuchern ist, zeigt ein Blick auf die Google-Rezensionen. Es gibt immerhin 55 Bewertungen, die allermeisten sind positiv. „Sehr gemütlich, gute Preise“, lobt ein Besucher. Und ein anderer schreibt: „Super Bewirtung.“

Von Frank Pawlowski