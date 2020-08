Königs Wusterhausen

Ein gutes Jahr ist es jetzt her, dass die DB Netz AG ihre Pläne für den Ausbau des Bahnhofs Königs Wusterhausen im Kreistag vorgestellt hat. Für Bahnkunden, die in vollen Zügen stehen müssen und deshalb darauf hoffen, dass mehr Züge eingesetzt werden oder die S-Bahn im Zehn-Minuten-Takt verkehrt, ist ein Jahr eine lange Zeit. Für ein Bauprojekt wie den Umbau des Bahnhofs hingegen ist ein Jahr kaum mehr als ein Wimpernschlag. Das wird deutlich, wenn man sich anschaut, was innerhalb dieses Jahres geschafft wurde: nicht viel.

Zur Erinnerung: Der Bahnhof Königs Wusterhausen ist das derzeit wichtigste Infrastrukturprojekt der Bahn in diesem Teil Brandenburgs. Der Bahnhof mit seinem so genannten Flaschenhals – also der eingleisigen Führung über die Bahnbrücke – kann derzeit nicht mehr Verkehr aufnehmen. Das wird er aber müssen, weil schon jetzt der Pendlerdruck und die Anforderungen der Wirtschaft immer weiter steigen. Nach Eröffnung des BER wird die Entwicklung noch einmal anziehen. Die Bahn plant den Umbau deshalb in mehreren Schritten, und einige davon benötigen mehr Zeit als andere.

Kehrgleis soll im März 2021 fertig sein

Bei den kurzfristigen Aufgaben liegt man im Plan, wie ein Vertreter der DB Netz AG in diesen Tagen bei einem Vor-Ort-Termin dem SPD-Landtagsabgeordneten Ludwig Scheetz mitteilte. Dazu gehört die Installation eines Kehrgleises, das zwischen den Gleisen 1 und 3 eingebaut werden soll und für die Züge der Linie RB 22 gedacht ist. Diese kommen derzeit einmal stündlich aus Potsdam und enden in Königs Wusterhausen, wo sie acht Minuten das Gleis blockieren, bevor sie wieder zurückfahren.

Künftig sollen sie auf dem Kehrgleis wenden, was die Kapazitäten des Bahnhofs entlastet. Der Planungsprozess läuft störungsfrei, das Gleis soll im März kommenden Jahres fertig sein, heißt es. Aber der kosmetische Eingriff schaufelt nur ein paar Minuten am Bahnhof frei, das grundsätzliche Problem löst er nicht.

Bau einer zweigleisigen Brücke dauert rund fünf Jahre

Die geplante zweigleisige Brücke über den Nottekanal wäre da schon hilfreicher. Die Zweigleisigkeit wird zwar nur durch eine Weiche erreicht, Züge könnten sich im Bahnhof immer noch nicht begegnen. Aber die Kapazität des Bahnhofs würde sich trotzdem erhöhen. Bei dieser Maßnahme ist das Zieldatum dann schon das Jahr 2025 – und so länge dürfte es sich angesichts des Fortschritts im Vergleich zum Vorjahr auch mindestens hinziehen. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate ist ein Antrag für die Genehmigungsplanung eingereicht worden, das ist der einzig zählbare Fortschritt. Die Planer arbeiten, aber es folgen noch langwierige Verfahren, bis die zweigleisige Brücke tatsächlich gebaut und in Betrieb genommen werden kann.

Die komplette Entflechtung von S-Bahn und Fernbahn, die einen Zehn-Minuten-Takt bei der S-Bahn erst möglich macht, ist nach wie vor nicht in Sicht. Die Bahn hat sich zu dem Projekt bekannt. Aber der komplette Bahnhof muss dafür neu gedacht werden. Die Grünen hatten im vorigen Jahr dazu einen Vorschlag im Kreistag unterbreitet, die Bahn selbst hat andere Ideen (siehe Grafik). Von konkreten Schritten, die zweifellos Jahre dauern und viele Millionen Euro verschlingen werden, ist man aber noch immer weit entfernt.

Strukturstärkungsgesetz in Kraft getreten

Immerhin ist das „„Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ am 14. August in Kraft getreten, über das weite Teile des Umbaus finanziert werden sollen. Der Bund stellt insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung, um Kohleregionen wie die Lausitz beim Strukturwandel zu unterstützen, davon profitiert auch Königs Wusterhausen. Aber das Geld ist, was die Dauer des Umbaus angeht, nicht das Problem, wie auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) jüngst in Bezug auf den Königs Wusterhausener Bahnhof einräumte. „Planungsprozesse dauern zu lange, da müssen wir besser werden“, sagte Woidke.

Von Oliver Fischer