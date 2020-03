Königs Wusterhausen

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsamen Zutritt in eine soziale Einrichtung in der Straße Am Amtsgarten in Königs Wusterhausen. Die Täter brachen ins Gebäude des Vereins ein und durchwühlten die Büros. Laut der Polizei suchten sie offenbar nach Bargeld.

Die Einbrecher fanden stattdessen die Autoschlüssel zweier Kleinwagen. Mithilfe dieser Schlüssel wurden beide Fahrzeuge gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach den gestohlenen Kleinwagen. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline