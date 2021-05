Königs Wusterhausen

Am Pfingstmontag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrern. In der Bertold-Brecht-Straße war ein Kleinwagen mit einem 82-Jährigen zusammengestoßen, der leichte Verletzungen erlitt. In der Köpenicker Straße kollidierte ebenfalls ein Kleinwagen mit einem 41-jährigen Fahrradfahrer. Bei seinem Sturz erlitt er leichte Verletzungen.

Von MAZonline