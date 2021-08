Königs Wusterhausen

Ein Volkswagen stieß am Mittwochvormittag in der Wilhelm-Külz-Straße in Königs Wusterhausen gegen einen geparkten Opel. Neben einem Verkehrszeichen wurde auch eine Wand beschädigt. Eine Autofahrerin (75) hatte wohl die Bedienelemente verwechselt, so dass es zur Kollision kam. Dabei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Frau musste vor Ort ambulant behandelt werden.

Von MAZonline