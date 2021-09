Königs Wusterhausen

Als ein Kleinwagen am Mittwoch in der Käthe-Kollwitz-Straße in Königs Wusterhausen rückwärts ausparken wollte, stieß er gegen einen zehnjährigen Jungen, der auf dem Fahrrad unterwegs war. Der Junge wurde leicht verletzt. Es entstand bei der Kollision laut Polizei ein geringer Sachschaden.

Von MAZonline