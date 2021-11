Wernsdorf

Ein Hauch von Fußball-Bundesliga weht am 12. November durch den Sportpark von Frankonia Wernsdorf. Die Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin ist zu Gast, mit dabei sind namhafte Ex-Profis wie der frühere Toptorjäger Karim Benyamina sowie Ronny Nikol und Christopher Quiering.

Fußballfest im Sportpark von Frankonia Wernsdorf: 1. FC Union Berlin ist zu Gast

Die Unioner spielen gegen eine Auswahl mit früheren und aktuellen Frankonia-Spielern. „Wir wollen ein Fußballfest feiern“, sagt Sabine Berg, die Vorsitzende von Frankonia Wernsdorf. Mit dem Fest wird die neue Flutlichtanlage offiziell eingeweiht. Der Verein musste sie erneuern, weil die alten Lampen nicht den Anforderungen der Liga entsprachen. Sie waren etwas zu dunkel.

Jetzt sorgen moderne LED-Leuchten für die richtige Helligkeit. Sie sparen außerdem Energie und sind umweltfreundlich. „Das hat uns sehr viel Geld gekostet“, berichtet Sabine Berg. Stolze 30.000 Euro musste Frankonia investieren. Das übernahmen zwei große Sponsoren, ein Teil wird vom Bund gefördert, laut Sabine Berg sind die Mittel inzwischen bewilligt worden. Die Auflagen des Fußballverbandes sieht sie dennoch kritisch. „Grenzwertig“ sei ein solcher finanzieller Kraftakt für kleine Vereine wie Frankonia.

Zuschauer müssen sich anmelden

Das Flutlichtfest wird für den Verein eine große logistische Aufgabe werden. Frankonia rechnet mit einem Besucherandrang. Es gibt schon 200 Anmeldungen, im Sportpark ist Platz für knapp 600 Fans. Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Wer kommen will, wird gebeten, sich anzumelden: per E-Mai an vorstand@frankonia-wernsdorf.de oder telefonisch unter 0162-2809420. Das Fest beginnt um 17.30 Uhr, der Anstoß ist etwas später.

Nach dem Spiel geben die Union-Stars Autogramme und lassen sich mit den Fans fotografieren. Außerdem gibt es noch eine besondere Überraschung an dem Abend. Doch die will Sabine Berg noch nicht verraten.

In der Liga läuft es für Frankonia Wernsdorf gerade nicht so gut

Sportlich lief es für Frankonia zuletzt nicht so gut. Die Mannschaft steht nach zehn Spieltagen in der Brandenburg-Liga mit zehn Punkten auf Platz 12. Mit Thorsten Boer wurde kürzlich ein neuer Trainer verpflichtet. Boer spielte in der zweiten Bundesliga und war einst auch für Union Berlin aktiv. Am 6. November spielt Frankonia zu Hause gegen Altlüdersdorf. Sabine Berg hat ein gutes Gefühl für die Zukunft. „Wir rappeln uns gerade wieder auf.“

In der 100-jährigen Geschichte von Frankonia Wernsdorf ist Sabine Berg die erste Frau an der Vereinsspitze. Die Unternehmerin ist eingefleischter Union-Fan, sie saß im Wirtschaftsrat des Klubs. Beide Vereine sind sich durchaus nah, findet sie. Frankonia hat wie Union ein großes Herz, sagte sie einst in einem MAZ-Gespräch.

Von Frank Pawlowski