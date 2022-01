Königs Wusterhausen

Die Polizei registrierte am Wochenende zahlreiche Drogenfahrten. Das zeigten Tests in der Wernsdorfer Straße in Niederlehme, in der Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen, An der Eisenbahn in Königs Wusterhausen und im Wallhausweg in Golßen Drogenvortests bei Autofahrern im Alter zwischen 25 und 41 Jahren an.

Sie reagierten positiv auf Cannabis oder Amphetamine. Zudem stellten die Polizisten Betäubungsmittel und Utensilien sicher. Nach beweissichernden Blutproben wurden schließlich Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline