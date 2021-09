Königs Wusterhausen

Üblicherweise werden bei einem Richtfest Nägel in Balken geschlagen. Beim Richtfest für das neue Senioren-Wohnhaus in der Volkssolidarität (VS)-Bürgerhilfe in Königs Wusterhausen verzichtete man darauf aber lieber. Die Arbeiter hatten in den vergangenen Wochen so zügig gearbeitet, dass am Donnerstag die Fassade bereits verputzt war. Jeder Nagel hätte Nacharbeiten erfordert.

So wurde lediglich eine kleine Rede gehalten und angestoßen: kurz und schmerzlos, so wie es auf den Baustellen des Trägers in der Region generell zuzugehen scheint. Seit 2014 hat die Volkssolidarität schon acht seniorengerechte Wohnhäuser in Bestensee, Zernsdorf und Königs Wusterhausen gebaut, 120 barrierefreie Wohnungen sind so bislang entstanden. Die bislang letzten 20 davon in einem zurückgesetzten Bau in der Berliner Straße in Königs Wusterhausen. Diese sind gerade zum 1. August bezugsfertig geworden.

Acht neue Wohnungen im Frühjahr fertig

Das Haus, für das am Donnerstag Richtfest gefeiert wurde, steht auf demselben Grundstück. Es ist aber vorgelagert und schließt nun eine Baulücke direkt an der Straße hinauf zum Funkerberg. Es soll im kommenden Frühjahr fertig werden und acht weitere Seniorenwohnungen beinhalten. In die untere Etage wird zudem ein häuslicher Pflegedienst einziehen. In die mittlere Etage die Verwaltung der VS-Bürgerhilfe, die bislang noch am Schulplatz residiert.

Die neue Wohnanlage der VS-Bürgerhilfe schließt eine Baulücke in der Berliner Straße. Quelle: Oliver Fischer

Der Träger hat in den vergangenen Jahren den Bau von altersgerechten Wohnungen zu einem seiner zentralen Standbeine gemacht. Im Jahresrhythmus werden immer wieder neue Bauprojekte begonnen. Das Konzept ist stets das gleiche: Die Wohnungen sind um die 50 Quadratmeter groß, mal etwas kleiner, mal etwas größer. Es gibt einen zentralen Veranstaltungsraum, wo sich die Bewohner treffen oder Geburtstage feiern können. Ein Pflegedienst sitzt im Gebäude und kann je nach Bedarf gebucht werden. Der Bedarf nach solchen Wohnungen ist groß, die 20 Wohnungen, die Anfang August fertig gestellt wurden, sind schon voll vermietet.

Das nächste Wohnprojekt ist auch schon in Planung. In Eichwalde in der Puschkinallee wird derzeit der Antrag auf eine Baugenehmigung gestellt. Dort sollen dann weitere 20 Seniorenwohnungen entstehen.

Von Oliver Fischer