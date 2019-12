Stadt fordert Geld von FSV Eintracht KW zurück

Königs Wusterhausen

Der Verein FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen ist von der Stadtverwaltung Königs Wusterhausen zur Zahlung von knapp 10 000 Euro aufgefordert worden. Das hat Präsident Marcel Joachimsthaler der MAZ am Freitag gesagt. Er kündigte an, Widerspruch dagegen einzulegen. Bei der Summe handele es sich um eine Schuld, die dem Verein im Jahr 2016 von der Stadt erlassen wurde.

FWKW sieht dringenden Aufklärungsbedarf

Die FWKW-Stadtratsfraktion hält den Schuldenerlass laut einer Pressemitteilung für rechtswidrig. Es bestehe „dringender Aufklärungsbedarf“ durch den damaligen Bürgermeister Lutz Franzke ( SPD). In der Mitteilung ist von „finanziellen Unregelmäßigkeiten“ zwischen der Stadt und dem Verein die Rede. Es habe keinen Beschluss des Hauptausschusses gegeben, was von Rechnungsprüfern schon damals bemängelt worden sei. „Der entsprechende Prüfbericht wurde den Stadtverordneten aber vorenthalten und die Forderung unter dubiosen Umständen aus den Büchern der Stadt getilgt“, so die Fraktion. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) wird aufgefordert, das „pflichtwidrige Verhalten seines Vorgängers zu heilen“.

Eintracht-Präsident Marcel Joachimsthaler beantwortet im März Fragen eines RBB-Reporters. Bürgermeister Swen Ennullat (r.) steht daneben. Die Sendung wirdmete sich dem Kunstrasen-Streit. Quelle: Frank Pawlowski

Die Stadtverwaltung wollte sich am Freitag nicht dazu äußern, wie sie darauf reagiert hat. Sprecher Reik Anton teilte lediglich mit, dass nach einer Anhörung des Eintracht-Vorstands jene Fraktionsvorsitzenden, die der Einladung des Bürgermeisters gefolgt seien, umfassend informiert wurden. „Weitere Ausführungen für die Öffentlichkeit wird es nicht geben, da es sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren handelt. Die Stadtverordneten werden auf dem Laufenden gehalten“, schrieb Anton.

Franzke bestreitet Vorwürfe

Der stellvertretende FWKW-Fraktionschef Raimund Tomczak sagte der MAZ: „Unsere Forderung war nicht, den Verein in Haftung zu nehmen.“ Ex-Bürgermeister Lutz Franzke bezeichnete die Vorwürfe der Fraktion am Freitag als „gezielt diskriminierende, nebulöse“ Darstellungen. „Aus meiner Sicht habe ich korrekt gehandelt“, sagte er. Der Verein habe damals gegen eine Rückforderung von Fördermitteln durch die Stadt geklagt. Nach mehreren Schlichtungsgesprächen sei die Klage zurückgezogen worden, die Stadt habe dem Verein dann die Rückzahlung erlassen. Ein mehrjähriger Rechtsstreit sei damit beendet worden.

SPD bringt Antrag wieder ein

Der Königs Wusterhausener Stadtrat entscheidet am Montag erneut über einen Antrag von SPD und Bündnisgrünen, 300 000 Euro für einen Kunstrasenplatz auf dem Eintracht-Gelände in Zeesen in den Haushalt einzustellen. SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz sagte, der Antrag werde wieder eingebracht werden. „Das ist ja an die Bedingung geknüpft, dass alles in Ordnung ist“, sagte er. Das Geld solle außerdem nur fließen, wenn es eine Landesförderung für den Bau gibt. Laut dem Antrag betrage sie 75 Prozent der Gesamtkosten. Einen ersten SVV-Beschluss dazu hatte Bürgermeister Swen Ennullat aus rechtlichen Gründen beanstandet.

Die aktuelle Geldforderung an den Verein verhärte noch mehr die Fronten. Sie trage nicht dazu bei, die Situation zu befrieden. FWKW-Vizefraktionschef Raimund Tomczak appellierte hingegen an Eintracht KW, das Kunstrasen-Projekt zurückzuziehen und mit dem Rathaus zu klären, ob und wann es umgesetzt werden könne.

Hoffnung schwindet

Eintracht-Präsident Marcel Joachimsthaler will nicht aufgeben, macht aus seiner Enttäuschung aber keinen Hehl: „Man hat den Eindruck, der Kunstrasenplatz ist nicht gewollt.“ Viele Vereinsmitglieder und Eltern hätten kaum noch Hoffnung, dass er gebaut werde.

Von Frank Pawlowski