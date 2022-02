Königs Wusterhausen

Karin Schulze ist keine junge Frau mehr. Dennoch wohnte sie bislang bei ihrer Mutter in Königs Wusterhausen, die nun aufgrund ihres eigenen hohen Lebensalters die Tochter nicht mehr betreuen kann. Karin Schulze braucht aber weiter Betreuung. Deswegen soll möglichst schnell eine Gastfamilie für sie gefunden werden.

Der Verein Profil

Dafür engagiert sich der Verein Profil Betreutes Leben in Gastfamilien mit Sitz und Königs Wusterhausen. Er hilft Menschen, die geistige oder psychische Einschränkungen haben und ein neues Zuhause brauchen. Gegenwärtig hat der Verein drei Mitarbeiterinnen, Ines Kalisch als Psychologin und Familientherapeutin sowie die beiden Sozialarbeiterinnen Wiebke Rodner und Susann Mücke. Seit vielen Jahren engagiert sich der Verein dafür, dass Menschen wie Karin Schulze nicht in Pflegeeinrichtungen stationär untergebracht werden, sondern tatsächlich wieder ein neues Zuhause finden, einen Ort, der eine Heimat sein kann.

Schweres Schicksal: Zweimal das Heim verloren

Karin Schulze schien zunächst großes Glück zu haben; alles schien gut. Denn vor rund 15 Monaten hatte sich bereits eine Gastfamilie für die 60jährige Frau gefunden. „Die Familie hatte sich liebevoll um sie bemüht, sie versorgt, ihr Tagesstruktur und ein neues Zuhause gegeben“, sagt Susann Mücke. Karin Schulze habe Dank dieser Menschen die für sie so wichtige Unterstützung einer Familie erhalten. Doch dann passierte das Unfassbare: Ein tragischer Todesfall in der Gastfamilie stellte alles auf den Kopf. Karin Schulze konnte dort nicht länger bleiben. Man vermag sich kaum vorzustellen, was es für Karin Schulze bedeutete, erst die Mutter nicht mehr sehen zu können, wann sie es möchte, sondern auch noch die lieb gewonnene Ersatzfamilie zu verlieren. Sie wurde gewissermaßen zweimal kurz hintereinander Waise. „Deswegen suchen wir nun erneut ein Zuhause für die Dame“, erläutert Mücke.

Viele Menschen fanden mit dem Verein Profil neues Zuhause

Karin Schulze war Zeit ihres Lebens im Norden des Landkreises Dahme-Spreewald beheimatet. Wo künftig ihre Heimat sein wird, das muss nun abgewartet werden. Bisher wurden aber immer Gastfamilien gefunden, die mit viel Aufmerksamkeit, Geduld, Vertrauen und Nähe auf die neuen Familienmitglieder eingegangen sind. Dazu gehören zum Beispiel Nicol Paßehr, die sogar mit ihrer kleinen Tochter ein neues Zuhause in Friedersdorf mit Hilfe des Vereins Profil gefunden hatte. Oder Lukas, der als junger Heranwachsender auf dem Ziegenhof in Wolzig das fand, was so ein Junge in diesem Alter dringend braucht: Einen Ort, an dem man sich wohl, sicher und geborgen fühlt. Die Reihe ließe sich fortführen.

„Karin Schulze ist seit ihrer Kindheit geistig beeinträchtigt und auf Hilfe und Unterstützung in ihrem Lebensalltag angewiesen“, erklärt die Sozialarbeiterin. Hilfestellungen nehme sie dankbar an. „Wir suchen nun jemanden, der sich vorstellen kann, die Frau zu unterstützen und zu begleiten, sie in den eigenen Lebensalltag zu integrieren und bei alltäglichen Aufgaben zu unterstützen“, unterstreicht Mücke. Wer sich vorstellen könne, der älteren Frau ein neues Zuhause zu geben, könne sich jederzeit beim Verein Profil Betreutes Leben in Gastfamilien melden. Der Verein sitzt in der Friedrich-Engels-Straße 25 in Königs Wusterhausen. Telefonisch ist er unter der Mobilfunknummer 0170 / 543 002 5 oder im Festnetz unter 03375 / 524 760 (Anrufbeantworter) zu erreichen.

Gastfamilien erhalten Betreuungsgeld und Unterstützung

„Die Gastfamilien in unserem Projekt erhalten ein monatliches Betreuungsgeld, Miete und eine Pauschale für die Versorgung ihres Gastes“, informieren die Vereins-Mitarbeiterinnen. Sie seien gespannt, neue, potenzielle Gastfamilien kennenzulernen. Fragen würden gern beantwortet und alle notwendigen Auskünfte erteilt. Wichtig sei vor allem, dass Karin Schulze schnell geholfen werden kann. Natürlich könnten sich Gastfamilie und Gastbewohnern erst ausgiebig kennenlernen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Mehr Informationen zum Verein Profil Betreutes Leben in Gastfamilien können Interessenten auch im Internet finden unter der Adresse www.bwf-brandenburg.de.

Von Andrea Müller