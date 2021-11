Königs Wusterhausen: Vereine und Institutionen stellen sich auf Ehrenamts-Börse vor

Königs Wusterhausen

Das Bündnis für Familie und der Seniorenbeirat Königs Wusterhausen hatten am Samstag zur 3. Ehrenamtsbörse in den Rathaussaal in Königs Wusterhausen eingeladen. 18 Institutionen und Vereine stellten sich vor, mit dem Ziel, neue Ehrenamtler für ihre Arbeit zu gewinnen.

In Brandenburg engagiert sich jeder Dritter ehrenamtlich in Wohlfahrtsverbänden, in der Jugendarbeit, in Sportvereinen, in Schulen oder bei der Feuerwehr. „Aber das reicht nicht, wir brauchen mehr Ehrenamtliche“, sagt Mitorganisatorin Birgit Uhlworm.

Vielfältiges Angebot von Umweltkreis bis Volkssolidarität

Das Angebot war vielseitig. Ob unter anderem der Seniorenbeirat, das DRK, der Weiße Ring, die Volkssolidarität oder der Umweltkreis Königs Wusterhausen aber auch die Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen und die KW-Detektive, Anlaufstelle für alle, die sich für die Geschichte der Stadt interessieren, werben um Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Sabine Brüggmann aus Königs Wusterhausen nutzte die Möglichkeit und informierte sich ausgiebig an den Ständen: „Die Rente ist in Sicht und hier kann ich mich darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, etwas Gutes zu tun“, sagte sie. Nun könne sie in aller Ruhe aussuchen, was für sie passend ist.

Von Gerlinde Irmscher