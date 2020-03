Verkehrschaos nach Motorschaden an Lkw

Königs Wusterhausen

Ein Lkw mit Motorschaden sorgt am Montagnachmittag auf der A 10 zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme und auf den umliegenden Straßen für ein Verkehrschaos. Der Lkw steht zwischen den beiden Auffahrten, deswegen musste die Polizei auf der Fahrbahn in Richtung Dreieck Spreeau die rechte Spur sperren. Außerdem ist die Auffahrt Königs Wusterhausen in Richtung Dreieck Spreeau ebenfalls gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Auch auf der Gegenfahrbahn hatte ein Lkw etwa zur gleichen Zeit einen Motorschaden.

Von MAZonline