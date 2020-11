Königs Wusterhausen

Vorübergehende Einschränkungen der Öffnungszeiten sind auch in den kommunalen Kitas und Horten in Königs Wusterhausen ab sofort möglich. Vorgeschrieben ist das für die Einrichtungen zwar nicht, sie seien aber dazu befugt, teilte das Rathaus am Freitag mit.

Verkürzte Öffnungszeiten können demnach für Teilbereiche wie Krippe, Kita und Hort oder für die gesamte Einrichtung festgelegt werden. Die Kitas können Eltern außerdem darum bitten, ob sie ihre Kinder tageweise zu Hause betreuen oder früher aus der Kita abholen würden. „Diese Maßnahmen können kurzfristig greifen. Im Wissen, dass Familien erneut viel abverlangt wird, bittet die Stadtverwaltung alle Eltern um Verständnis und Unterstützung“, teilte das Rathaus mit.

Erhöhte Krankenstände

Anlass seien die derzeit erhöhten Krankenstände und personellen Engpässe in den Einrichtungen, die durch die verschärften Hygienevorschriften entstanden sind. So dürfen nur noch gesunde Beschäftigte in die Kitas kommen, gleiches gilt für Kinder und Eltern. Alle Kitas und Horte sollen deshalb prüfen, wie die Betreuung weitestgehend aufrecht erhalten bleiben kann.

Weiterhin hat die Stadtverwaltung auf eine Reihe von Auflagen hingewiesen. So ist um Umkreis von 30 Metern um Bildungseinrichtingen, auch Kitas, ein Mund-und-Nasen-Schutz zu tragen. Das gelte auch in allen städtischen Einrichtungen. Eltern, die ein ärztliches Attest haben und keine Masken tragen müssen, sollen ihre Kinder von einer anderen Person abholen lassen oder mit der Einrichtung eine andere Lösung finden.

Regelung in Wildau

In Wildau gelten seit Wochenbeginn bereits geänderte Öffnungszeiten für die drei städtischen Kitas und den Hort. Alle Einrichtungen sind nur noch von 7 bis 17 Uhr geöffnet, das sind zwei, in einem Fall dreieinhalb Stunden weniger. Außerdem müssen die Kinder mit ihren Erziehern in festen Gruppen bleiben, zwischen denen es möglichst keinen Austausch mehr geben soll. Die Stadt will damit verhindern, dass bei einem Corona-Fall eine ganze Einrichtung geschlossen werden muss. Ein weiterer Grund ist ebenfalls die durch Krankheit angespannte Personalsituation.

Der Landkreis Dahme-Spreewald verwies auf MAZ-Anfrage auf die Empfehlungen des Bildungsministeriums zur Umsetzung des Hygieneplans für Kitas, die an alle Träger gingen. Dort werde nochmals darauf hingewiesen, dass die Gruppen möglichst nicht gemischt und von festem Personal betreut werden sollen. Bei Personalmangel könnten die Träger in eigener Verantwortung die Betreuungszeiten einschränken, um so den Betrieb der Einrichtung aufrecht zu erhalten. „Das ist sinnvoll und angemessen und hilft, Kitaschließungen möglichst zu vermeiden“, teilte der Landkreis mit.

Von Frank Pawlowski