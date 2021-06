Zeuthen

Der am Donnerstagabend öffentlich gesuchte 79-jährige Mann aus Zeuthen ist wohlbehalten wieder zuhause. Er sei in den Abendstunden gefunden und seiner Ehefrau übergeben worden, teilte die Polizeidirektion Süd am Freitagmorgen mit. Nach einer intensiven Suche der Polizei, bei der unter anderem auch Fährtenhunde eingesetzt waren, war die Bevölkerung über die Medien um Mithilfe gebeten worden. Der Mann war nach einem Arztbesuch in Königs Wusterhausen nicht nach Hause zurückgekehrt.

Busfahrer entdeckte den Mann

Nach dem Hinweis eines Busfahrers des öffentlichen Nahverkehrs, der den Mann gesehen hatte, konnten ihn Polizeibeamte in der Chausseestraße den Umständen entsprechend wohlbehalten, aber durstig antreffen und anschließend nach Hause bringen. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung.

Von MAZonline