Königs Wusterhausen

Rund drei Jahre nach der „ Bimbo“-Affäre um den früheren Königs Wusterhausener Kämmerer und Vize-Bürgermeister Jörn Perlick ( CDU) hat das Amtsgerichts Königs Wusterhausen am Mittwoch ein Urteil gesprochen – und zwar gegen Königs Wusterhausens amtierenden Vize-Bürgermeister René Klaus. Klaus wurde wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Klaus im November 2017 unwahre Anschuldigungen gegen Perlick geäußert hat, die geeignet waren, Perlicks Ruf zu schädigen und ihn öffentlich herabzuwürdigen.

Anzeigen gegen Perlick blieben ohne Ergebnis

Hintergrund waren damals Turbulenzen im Königs Wusterhausener Rathaus, die mit der Amtsübernahme Swen Ennullats (FWKW) als Bürgermeister begannen. Ennullat – zu diesem Zeitpunkt schon tief mit seinem einstigen politischen Weggefährten Perlick verfeindet – ließ kurz nach seinem Amtsantritt eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der er schwere Vorwürfe gegen Perlick erhob. Ihm sei zugetragen worden, dass sich Perlick in einer Dienstberatung im Februar 2015 mehrfach abfällig über Flüchtlinge geäußert, sie als „ Bimbos“ bezeichnet haben soll, hieß es. Der Mitarbeiter, der sich dem Bürgermeister damals angeblich offenbarte und auch eine schriftliche Erklärung darüber abgab, war der Ennullat-Vertraute und heutige Vize-Bürgermeister René Klaus.

Ennullat machte die Vorwürfe nicht nur öffentlich, er erstattete Strafanzeige gegen Perlick und ließ beim Landkreis auch ein Disziplinarverfahren gegen seinen damaligen Kämmerer und Stellvertreter prüfen. Die Staatsanwaltschaft winkte aber ab, und auch die Kommunalaufsicht stellte das Disziplinarverfahren ein, da Perlick den Vorfall vehement bestritt und außer René Klaus niemand sonst rassistische Aussagen gehört hatte. Das einzige Verfahren, das am Ende tatsächlich geführt wurde, war das gegen René Klaus: weil Perlick ihn im Gegenzug wegen Verleumdung angezeigt hatte.

Niemand konnte sich an rassistische Aussagen erinnern

In der Verhandlung am Amtsgericht wurden am Mittwoch noch einmal mehrere Zeugen befragt, die bei der fraglichen Dienstberatung dabei waren, neben Perlick selbst auch der damalige Bürgermeister Lutz Franzke. Laut Gerichtssprecherin Elke Bartsch verneinten alle Zeugen rassistische Aussagen von Perlick, niemand konnte sich an die von Klaus behaupteten Aussagen erinnern. Das Gericht sprach Klaus deshalb wegen übler Nachrede schuldig. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die Affäre hatte damals insbesondere für Jörn Perlick Folgen, sie beendete nach 20 Jahren seine Zeit in der Königs Wusterhausener Stadtverwaltung. Zwar lehnte die SVV Anfang 2018 eine von Swen Ennullat beantragte Abwahl Perlicks noch ab. Der Kämmerer meldete sich nach den Vorwürfen aber krank und kehrte nie wieder ins Rathaus zurück. Anfang 2019 schied er nach dem Ende seiner Wahlperiode aus der Verwaltung aus. Klaus übernahm sein Amt als Vize-Bürgermeister.

Perlick arbeitet heute als Kämmerer im Landkreis Märkisch Oderland.

Von Oliver Fischer