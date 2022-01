Königs Wusterhausen

Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes (MAWV), die Verlegung von Versorgungsleitung unter dem Gleisbett. Die Arbeiten sind ein Bestandteil des in den nächsten Jahren geplanten Umbaus der gesamten Infrastruktur im Umfeld des Bahnhofsbereiches von Königs Wusterhausen. Geplant ist eine neue Eisenbahnbrücke über die Storkower Straße. Daraus ergibt sich ein Neubau des Tunnels. Da derzeit die Versorgungsleitungen unter dem jetzigen Tunnel verlaufen, müssen sie verlegt werden.

„Um die Genehmigung der Unterquerung der Gleisanlagen zu erhalten, bedurfte es vorab große Anstrengungen“, erklärt Peter Sczepanski, Verbandsvorsteher des MAWV. Am 24. Dezember war die Genehmigung vom Eisenbahn-Bundesamt erteilt worden und so konnte nun nach den umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen jetzt mit dem Tunnelvortrieb zur Unterquerung der Gleisanlagen begonnen werden. Ein Schutzrohr mit dem Durchmesser von 1,40 Meter wird auf der Länge von rund 57 Metern unter den Gleisanlagen hindurchgepresst. Leitungen verschiedener Medienträger sollen später in diesem Rohr ihren Platz finden. So nutzt der MAWV die Trasse für die Verlegung einer Abwasserdruckrohrleitung DN 150, sowie von zwei Trinkwasserleitungen DN 150 und DN 500. Zudem finden in der Trasse Leitungen der Telekom und eine Gasleitung Platz.

Besondere Herausforderungen der Baustelle

Während die Firma Witte Spezialbau den Tunnelvortrieb übernommen hat, wird RAKW die Verlegung der Leitungen ausführen „Die Schwierigkeit bei dieser Baustelle ist, dass es keinerlei Veränderungen an den Gleisanlagen geben darf und die Besonderheit dabei ist noch, dass die Querung unter einer Weiche verläuft“, sagt Peer Figul von Witte Spezialbau. Die Fertigstellung ist für April vorgesehen.

Von Gerlinde Irmscher