Königs Wusterhausen

Kurz nach dem Tod von Frank Rauhut wurde angeregt, eine Straße in Königs Wusterhausen nach ihm zu benennen. Der Senziger Hans Rentmeister wandte sich mit diesem Vorschlag an den Königs Wusterhausener Stadtrat und an das Rathaus. Mit der Straßenbenennung solle an Rauhuts Wirken als Arzt in der Stadt erinnert werden, vor allem aber an seine Rolle als Aktivist in der Wendezeit und im Bündnis gegen Rechts.

„Eine solche zivilgesellschaftliche Haltung sollte man dauerhaft würdigen und sie sollte für diese und kommende Generationen eine Orientierung sein. Ein ihm gewidmeter Straßennamen könnte dazu beitragen“, schreibt Rentmeister in einem Facebook-Beitrag. Frank Rauhut war kürzlich im Alter von 78 Jahren verstorben.

Die Carl-Kindler-Straße im Neubaugebit erinnert an einen Gemeindevorsteher aus dem 19. Jahrhundert. In der KWer Chronik wird er aber „Karl“ geschrieben. Quelle: Frank Pawlowski

Zum Vorbild sei er durch sein „Engagement für Humanismus, Gerechtigkeit und Anstand“ geworden, so Rentmeister. Zu DDR-Zeiten habe sich Rauhut um die Entwicklung des Gesundheitswesens verdient gemacht. Er sei ein Aktivist bei den Veränderungen der früheren SED/ PDS und in der Wendezeit beim Neuen Forum gewesen, zu dessen Mitbegründern Rauhut in der Region gehörte.

Großer Einsatz

Mit großem Einsatz und persönlichen Mut habe Frank Rauhut in Königs Wusterhausen gegen Nazis gekämpft. Für Hans Rentmeister spielt das eine besondere Rolle. Seine Eltern und weitere Familienangehörige wurden in der NS-Zeit verfolgt, kamen in Konzentrationslager und ins Gefängnis. Rauhut sei geradlinig, aber auch unbequem gewesen. Die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit habe ihm breite Anerkennung eingebracht.

Vereinzelte Erinnerung

In Königs Wusterhausen wird bisher nur vereinzelt an Persönlichkeiten der Stadt erinnert. Am Rande des Neubaugebietes ist eine kleine Straße nach Karl Friedrich Kindler benannt, der von 1880 bis 1900 Gemeindevorsteher war. Auf dem Schild steht „Carl“ als Vorname, nicht „Karl“, wie in der Königs Wusterhausener Chronik.

Paul Babenzien war ab 1900 der erste hauptamtliche Bürgermeister in Königs Wusterhausen. Nach ihm wurde noch kein Ort in der Stadt benannt. Quelle: Archiv Kugel

Außerdem sind Straßen nach dem Komponisten und Chorleiter Hermann Voigt (1851-1942) sowie Pfarrer Max Werner (1889-1969) benannt worden. Allerdings gibt es an den Schildern keine Erklärungen zu den Personen. Die Sporthalle am Stadion der Freundschaft trägt den Namen der Königs Wusterhausener Radsport-Legende Paul Dinter (1922-2001). Eine Oberschule trug den Namen des Rundfunkpioniers Hans Bredow. Das Krankenhaus ist nach dem früheren Teltow-Landrat Adolf von Achenbach (1866-1951) benannt.

In den Ortsteilen gibt es unter anderem die Robert-Guthmann-Straße in Niederlehme, die an den früheren Besitzer des Kalksandsteinwerks und Erbauer des berühmten Wasserturms erinnert. In Zernsdorf sind Straßen nach dem Maler Erwin Hahs und seiner Frau Iris Hahs-Hofstetter benannt, die ebenfalls Malerin war.

Perönlichkeiten der Stadtgeschichte

In Königs Wusterhausen gibt es zahlreiche Persönlichkeiten der früheren und jüngeren Geschichte, nach denen Straßen, Plätze oder neue Gebäude benannt werden könnten. Zum Beispiel der erste hauptamtliche Bürgermeister Paul Babenzien (1863-1930), der von 1900 bis 1914 im Amt war. Einer seiner Nachfolger, der 2017 verstorbene Jochen Wagner, lenkte die Geschicke Stadt in den schwierigen Jahren von 1992 bis 2002. Nach der Schriftstellerin Meta Schoepp (1868-1939) sollte einmal die Passage an der Bahnhofstraße benannt werden, doch der Vorschlag wurde nicht berücksichtigt.

Die Paul-Dinter-Halle am Stadion der Freundschaft ist nach Radsport-Legende Paul Dinter benannt. Quelle: Frank Pawlowski

Heimatforscher Rainer Kugel hat weitere Namen in seinem Archiv mit möglichen Kandidaten, wie Verleger Paul Marwitz (1857-1914). Er gab das erste Teltower Kreisblatt heraus und später den Königs Wusterhausener Anzeiger. Buchdrucker und Verleger Karl Wünsch, Sängerin Edith Bach oder der Zahnarzt Dr. Dörre, der 1945 der erste Nachkriegs-Bürgermeister in Königs Wusterhausen war, sind für Rainer Kugel einige weitere Anwärter für Namensgebungen in der Stadt.

Es gab auch bekannte Schriftsteller und Politiker, die in Königs Wusterhausen lebten und arbeiteten. Der Autor des Dramas „Die Rattenfänger von Hameln“, Joachim Freiherr von der Goltz, oder Schriftsteller Günter Hofè gehören dazu, ebenso wie Paul Merker.

Von Frank Pawlowski