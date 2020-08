Königs Wusterhausen

Am 7. August eröffnen die AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz und Dennis Hohloch ein Wahlkreisbüro in der Maxim-Gorki-Straße in Königs Wusterhausen. Das sorgt im Vorfeld für Proteste. Die Antifaschistische Aktion ( Antifa) hat zu einer Gegendemonstrationen aufgerufen.

Hohloch hat am Dienstag den Fraktionsvorsitz von Kalbitz übernommen, der nach seinem Parteiausschluss das Amt vorläufig ruhen lässt. Der Königs Wusterhausener Andreas Kalbitz gilt als ein Worführer des rechtsextremen „Flügels“ der AfD, der offiziell inzwischen aufgelöst worden ist. Er und Hohloch waren 2019 in Wahlkreisen in Dahme-Spreewald und Oder-Spree in den Landtag gewählt worden. Dennis Hohloch ist AfD-Kreisvorsitzender in Potsdam.

Das Wahlkreisbüro in der Gorkistraße wird vom Königs Wusterhausener AfD-Fraktionschef Jan Schenk geleitet werden. Zur Eröffnung am Freitagabend um 18 Uhr seien Besucher willkommen, sagte Schenk.

Demonstration vor dem Büro

Für Freitagabend hat die DKP zeitgleich eine Demonstration angemeldet, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Geplant ist ein Demonstrationszug vom Bahnhof vor das AfD-Büro. Zur erwarteten Teilnehmerzahl machte die Polizei keine Angaben.

Die Antifa ruft unter dem Motto „KW ist nicht Eure Alternative“ zur Demonstration gegen die Eröffnung des AfD-Büros auf. Unbestätigten Angaben zufolge wird mit 500 bis 1000 Teilnehmern gerechnet. Die Polizei wird vermutlich mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Bei beiden Veranstaltungen werde das Recht auf die Versammlungsfreiheit gewährleistet, sagte ein Sprecher.

Der AfD-Büroleiter Jan Schenk sieht in der Demonstration eine Störaktion. „Wir lassen uns nicht einschüchtern. Ich hoffe, dass alles friedlich abläuft.“ Initiatoren der Demonstration warnen vor einem „Hafen für rechtsradikale Politik“ in Königs Wusterhausen. Um die AfD in Dahme-Spreewald würden sich Neonazis der früheren „Freien Kräfte KW“ scharen.

Von Frank Pawlowski