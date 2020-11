Königs Wusterhausen

Wozu ein Haushaltsstreit führen kann, wissen die Königs Wusterhausener nur zu genau. Vor einem Jahr entzweiten sich Bürgermeister und Stadtrat über einen Kunstrasenplatz. Seither herrscht in der Stadt Stillstand. Die schlechte Nachricht: Auch der Haushalt für das kommende Jahr droht zu scheitern.

Es könnte sogar alles noch schlimmer werden. Denn Knackpunkt ist diesmal nicht nur ein Projekt, sondern das gesamte Zahlenwerk. Die SVV hat so viele Kritikpunkte, dass eine Einigung kaum vorstellbar ist. Das musste so kommen. Unter Bürgermeister Swen Ennullat verfolgt die Verwaltung eine eigene politische Agenda, die weit von dem entfernt ist, was die Stadtverordneten wollen. Rathaus und SVV arbeiten deshalb gegeneinander, und der Bürgermeister muss, weil er keine Mehrheit im Stadtrat hat, mit anderen Mitteln kämpfen: mit Tricks, Taktik und Winkelzügen.

Die Folge: Alles Vertrauen der SVV in die Arbeit des Rathauses ist zerstört. Inzwischen wittern Stadtverordnete hinter nahezu jedem Papier aus dem Rathaus einen Affront. Ob zurecht, ist da fast schon egal. Fakt ist: Normale politische Arbeit ist in Königs Wusterhausen längst nicht mehr möglich.

Von Oliver Fischer