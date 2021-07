Königs Wusterhausen

Dass er sich nach der Bürgermeisterwahl weiter politisch engagieren wird, war für Patrick Franke von der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz: Die Partei) keine Frage: „Wir haben den Ortsverband 2019 ins Leben gerufen, um mit unserer Partei permanent und nachhaltig die politische Szene in Königs Wusterhausen zu verändern“, sagt er selbstbewusst.

Der 38-jährige gebürtige Königs Wusterhausener war bei der Bürgermeisterwahl am 4. Juli als Kandidat für die Satiregruppe Die Partei angetreten. Mit einer inhaltlichen Mischung aus Polit-Satire und realpolitischen Forderungen konnte Franke 8,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und den dritten Platz von vier belegen – für einen politischen Quereinsteiger aus dem Stand ein beachtlicher Erfolg. Das Wahlergebnis und den Zuspruch der Menschen nimmt der Polizist als beflügelnden Rückenwind für die Zukunft mit. „Mein politisches Engagement geht jetzt erst richtig los.“

Franke will Bürgermeisterin Wiezorek auf die Finger schauen

Gemeinsam mit den 20 aktiven Parteikollegen aus dem Ortsverband will Franke der neuen Bürgermeisterin, Michaela Wiezorek, mit Argusaugen auf die Finger schauen. „Wir werden ihre Arbeit kritisch begleiten“, kündigt Franke an. Mit der Neuen im Rathaus könne Die Partei grundsätzlich leben. Noch viel besser wäre es aber freilich gewesen, wäre er selber neuer Chef am Amtssitz in der Schloßstraße 3 geworden.

Nichtsdestotrotz: „Die Bürgermeisterwahlen waren ein Erfolg für uns und die Resonanz für mich war überragend“, findet Franke. Man sei nun definitiv in der Stadtpolitik angekommen. „Unsere Wählerinnen und Wähler können sicher sein, dass wir stets den Finger in die Wunden der Politik legen werden.“ Bei der Wahl zur neuen Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte 2024 darf man mit Franke und seinem Team rechnen.

Patrick Franke will seine Partei als feste Größe in der Stadtpolitik von Königs Wusterhausen etablieren. Quelle: privat

Partei-Mitglied aus Königs Wusterhausen will in den Bundestag

Parteipolitisch hat Franke in den kommenden Wochen so Einiges auf seiner To-Do-Liste stehen. Da wären etwa die anstehenden Vorstandswahlen im Ortsverband für Die Partei. Während des Bürgermeisterwahlkampfs gab es einige neue Mitgliedsanträge, weshalb der Vorstand vergrößert werden soll. Alle interessierten Bürger lädt Franke zudem an jedem dritten Donnerstag im Monat in das mexikanische Restaurant „Los Tacos“ in der Bahnhofsstraße zum Stammtisch ein. Und auch in Zeuthen steht für Die Partei eine schöne Sache bevor, die Franke begleitet: Ein neuer Ortsverband steht dort unmittelbar vor seiner Gründung.

Das große Thema für Die Partei im Kreisverband Dahme-Spreewald ist aber der Wahlkampf für die Bundestagswahlen am 26. September. Voller stolz sagt Franke, dass es mit dem 18 Jahre alten Vincent Gebhardt aus dem Ortsverband Königs Wusterhausen einen Kandidaten für den Listenplatz 10 geben wird. Der eigentlich anvisierte Partei-Direktkandidat für den Wahlkreis 62 kann wegen Formfehlern bei der Bewerbung nicht zur Wahl antreten.

Vincent Gebhardt aus Königs Wusterhausen tritt für die Satirepartei Die PARTEI auf Listenplatz 10 zur Bundestagswahl an. Quelle: Die Partei

Knacken der Fünfprozenthürde ist das große Ziel

„Dank unserer vielen Unterstützer haben wir aber immerhin einen Listenkandidaten aus Königs Wusterhausen aufstellen können“, sagt Franke. Denn wie jede andere „kleine“ Partei muss sich auch Die Partei zur Bundestagswahl anmelden. Dazu gehört, eine Unterschriftenliste von Unterstützern beim Bundeswahlleiter vorzulegen, mit der eine gewisse Ernsthaftigkeit der Kandidatur unterstrichen werden soll. In Brandenburg müssen Parteien mindestens 500 Unterschriften sammeln. 784 Unterschriften kamen für Die Partei zusammen.

Franke will seine im Königs Wusterhausener Bürgermeisterwahlkampf gesammelten Erfahrungen für den Bundestagswahlkampf nutzen und seinen Freund Vincent Gebhardt mit Tatkraft unterstützen. Dass Die Partei die Fünfprozenthürde im Bund knacken kann, hält er für durchaus realistisch. „Wir geben in jedem Fall wie immer unser Bestes“, sagt Franke.

Von Jérôme Lombard