Birgit Uhlworm war für die Unabhängige Frauenliste (UFL) bei den Bürgermeisterwahlen in Königs Wusterhausen angetreten. Mit 5,3 Prozent der Stimme landete sie auf dem vierten Platz. Enttäuscht ist die engagierte Frauenrechtlerin von dem Wahlergebnis nicht – vielmehr macht ihr die gering Wahlbeteiligung Sorgen. In der Zukunft will die 60-jährige weiter für eine frauen- und familienfreundliche Kommunalpolitik kämpfen.