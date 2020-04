Wegen Corona: Am Sonntag gibt es wieder einen Gottesdienst im Internet

Königs Wusterhausen

Auch wenn die Kirchenglocken läuten, können weiterhin keine Gottesdienst stattfinden. Auf der Internetseite www.kreuzkirche-kw.com wird deshalb an diesem Sonntag ab 9.30 Uhr wieder ein Online-Gottesdienst angeboten, teilt Pfarrer Ingo Arndt mit.

Videos von Osters

Die Videos von Ostern können dort ebenfalls abgerufen werden. „Unsere Homepage hat nach den Rückmeldungen den Menschen sehr gute Dienste geleistet. Die Sachen, die wir eingestellt haben, werden sehr gut angenommen“, berichtet Ingo Arndt.

Gebet zu Hause

Wegen der Corona-Pandemie sind die Gläubigen aufgerufen worden, das persönliche Gebet in den eigenen vier Wänden zu halten. Die Hausandachten gibt es schon, so lange es Christen gibt. Wenn an den Wochentagen die Glocken um 18 Uhr läuten, wird in der Kreuzkirche eine Kerze entzündet und gebetet. Zeitgleich hat dann jeder die Möglichkeit, gedanklich verbunden, sich diesem Gebet anzuschließen. Der Text dazu findet sich auf der Internetseite: www.kreuzkirche-kw.com oder im Aufsteller vor der Kreuzkirche Königs Wusterhausen.

Von Frank Pawlowski