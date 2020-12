Königs Wusterhausen

Die katholische Kirchengemeinde Königs Wusterhausen feiert Weihnachten in diesem Jahr anders als gewohnt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es einige Änderungen. So wird Heiligabend für Familien erstmals ein interaktiver Gottesdienst angeboten. Teilnehmer müssen sich dafür anmelden.

Unter dem Motto „Wir gehen zur Krippe“ können Kinder mit ihren Eltern von 14 bis 17 Uhr im Abstand von 20 Minuten das Krippenspiel an verschiedenen Stationen aktiv begleiten. Dazu ist eine Anmeldung unter 03375/293159 oder pfarramt@antonius-elisabeth.de erforderlich.

Die Feier der Christnacht beginnt dann mit der Christmette um 20 Uhr. Bei trockenem Wetter soll der Gottesdienst im Kirchgarten durchgeführt werden und maximal eine Stunde dauern. „Dies ist bei winterlichem Wetter sicher eine Herausforderung, wie schon vor 2000 Jahren in Bethlehem“, so die Kirchengemeinde. Besucher sollten sich warm anziehen. Es gelten die coronabedingten Hygienevorschriften.

Bei regnerischem Wetter findet die Feier in der Kirche statt. Dort können maximal 50 Besucher den festlichen Gottesdienst in der Kirche und weitere 30 Personen die Liveübertragung im Pfarrsaal miterleben. Die Plätze werden nach der Reihenfolge des Erscheinens vergeben. Weitere Gottesdienste in der katholischen Kirche finden am ersten Weihnachtsfeiertag um 8.30 Uhr und am zweiten Feiertag um 10.30 Uhr statt, bei trockenem Wetter ebenfalls im Freien im Pfarrgarten. Silvester und Neujahr beginnen die Gottesdienste jeweils um 18 Uhr.

Von Frank Pawlowski