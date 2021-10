Großziethen

Ein Ford-Transporter wurde vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in der Attilastraße in Großziethen aufgebrochen. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zudem wurde ein weiterer Ford-Kleinwagen in der Straße Am Amtsgarten in Königs Wusterhausen entwendet. Die umgehend eingeleitete Fahndung führte bislang aber noch nicht zum Wiederauffinden des weißen Fiesta. In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte in der Straße Im Ritterschlag in Schulzendorf, einen Ford zu stehlen. Sie wurden entdeckt und flüchteten. Beamte sicherten Spuren.

