Königs Wusterhausen

Wolfgang Bivour ist gerade auf dem Weg in den Wald, zum Pilzesammeln. „Aber wird können reden“, sagt er am Telefon. Der 70 Jahre alte Potsdamer ist Vorsitzender des Landesverbandes der Pilzsachverständigen und ein gefragter Mann in diesen Wochen. Es ist Pilzsaison, und was für eine, auch wenn sie sich dem Ende neigt.

Das kann man besonders an den Wochenenden erkennen, wenn an den Wäldern dicht gedrängt die Autos stehen. Die Sammler schwärmen aus. Schnell sind die Körbe voll mit Maronen, Stein- oder Butterpilzen. Ein regelrechter Sammel-Boom scheint ausgebrochen zu sein. Wolfgang Bivour kann das bestätigen. Schon im vorigen Jahr gab es diesen Trend, als es ungewöhnlich viele Steinpilze gab.

Lust am Pilzesammeln

Doch der Experte hat noch andere Erklärungen für die große Lust am Pilzesammeln. In diesen Jahr ist das Zeitfenster schmaler. Erst Mitte Oktober ging die Saison so richtig los. Bald ist sie wieder vorbei. Deshalb sieht man jetzt so viele Sammler in den Wäldern. Wolfgang Bivour glaubt, dass auch die Corona-Pandemie zumindest ein bisschen eine Rolle spielt. „Viele Menschen können nicht in den Urlaub fahren und wollen einfach mal raus“, sagt er.

Dass es vielerorts so viele Pilze gibt, ist der günstigen Witterung im Sommer zu verdanken. „Da werden die Anlagen für das Wachstum schon gelegt.“ Der feuchte Herbst tat sein übriges. Die Pfifferlinge haben sich allerdings nicht wieder erholt. Anfang Juli waren sie stark vertreten, doch dann wurde es zu trocken für sie. Deshalb findet man sie jetzt nur noch vereinzelt.

Gut gedeihen konnte hingegen der Riesenschirmling Parasol, der ebenfalls vielerorts zu finden war. Seine Zeit ist aber schon vorbei. Auch die Steinpilze werden rarer. Aber die Maronen sind noch sehr verbreitet. Wolfgang Bivour bevorzugt allerdings eine andere Sorte. Er schwört auf den Edel-Reizker, der nur bei Kiefern wächst und den man braten muss. „Das ist ein hervorragender Speisepilz, den viele nicht kennen. Er ist sehr schmackhaft“, so der Experte. Der Edel-Reizker kommt gar nicht so selten vor, man findet ihn aber nicht überall.

Pilze und Umwelt

Apropos kennen. Wolfgang Bivours grundsätzliche Rat ist, von Pilzen die Finger zu lassen, die man nicht kennt. Das hat auch etwas mit der Umwelt zu tun. „Die Pilze haben eine wichtige Funktion im Naturhaushalt.“ Deshalb musste der Experte unlängst einen Mann sogar rüffeln, der eine große Kiste mit Wiesen-Champignons brachte, die allerdings giftig waren. Rund 200 Pilze hatte er umsonst gesammelt. „Das sollte man auf keinen Fall tun. Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man nur einige Pilze mitnehmen, um sie überprüfen zu lassen, und nicht einen ganzen Korb.“

Ansprechpartner sind zum Beispiel die ehrenamtlichen Pilzberater im Brandenburger Landesverband, dem Bivour vorsteht. Es sind 33 an der Zahl, die allerdings nicht gleichmäßig über das Land verteilt sind. Oberhavel ist mit fünf Beratern sehr gut aufgestellt, für Dahme-Spreewald sind nur zwei in Lübben und Schwielochsee gelistet. In der Region Königs Wusterhausen gibt es seit einigen Jahren keinen Pilzberater mehr.

Berater gesucht

„Wir hätten gerne mehr Berater, aber es gibt kaum noch junge Leute, die sich dafür interessieren“, sagt Wolfgang Bivour. Das bereitet ihm durchaus Sorge. „Wir sind hoffnungslos überaltet.“ Nachwuchs wäre deshalb sehr willkommen, so der Vorsitzende. Er hofft, dass der Sammel-Boom vielleicht den einen oder anderen Interessenten zum Verein führt. Wer gerne Pilze sammelt, bringt die wichtigste Voraussetzung mit. „Man muss sich für Pilze interessieren.“ Beraterin Dörte Wernick aus Zaue in Schwielochsee sieht die Altersfrage nicht so dramatisch. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass man mit Kindern im Haus wenig Zeit und Muße für dieses Ehrenamt findet. „Das wird erst in einer bestimmten Lebensphase wieder interessant, meistens im Ruhestand.“

Dörte Wernick veranstaltet gefragte Exkursionen. Sammler schicken ihr oft Fotos von Pilzen und bitten sie um Rat. Sie kann ebenfalls bestätigen, dass der Ansturm auf die Pilze in diesem Jahr besonders groß war. Sie selbst sucht übrigens bevorzugt in Mischwäldern, weil dort mehr Pilzarten zu finden sind. Sie hilft bei der wissenschaftlichen Erforschung von Pilzen. Meldungen für die deutsche Pilzkartierung gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Berater, außerdem bilden sie sich regelmäßig weiter.

Für Wolfgang Bivour hat sich der Ausflug in den Wald übrigens gelohnt. Schon nach kurzer Zeit war der Korb voll mit seinen Lieblingspilzen. „Eine Mahlzeit habe ich zusammen.“

Informationen und Kontakt zum Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachsverständigen auf der Internetseite blp-ev.de und per Mail: info@blp-ev.de

Von Frank Pawlowski