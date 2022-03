Königs Wusterhausen

Lars Kolbig steht am Rand einer Baugrube im Herzen Königs Wusterhausens und gerät ein bisschen ins Schwärmen. Der Geschäftsführer der Tiefbaufirma RAKW sieht seinen Leuten zu, die etwa vier Meter unter ihm zwischen vier Spundwänden eingepfercht dicke Rohre zusammenführen.

Trinkwasserleitungen, jeweils sechs Meter lang, einen halben Meter im Durchmesser, hunderte Kilo schwer, die aussehen wie blaue Plastikrohre, tatsächlich aber technische Wunderwerke sind. „Kugelgraphit, Zementmörtelauskleidung, galvanische Verzinkung, dreifacher Epoxidharzanstrich“, zählt Kolbig auf. „Das hält die nächsten 100 Jahre.“ Natürlich nur, wenn man es richtig verarbeitet. Das ist der Job seiner Leute.

Job am Bahnhof Königs Wusterhausen auch für Spezialfirma etwas Besonderes

Kolbig ist bei RAKW Chef von rund 240 Beschäftigten und hat eigentlich mit dem Chefsein genug zu tun. Er ist nur noch selten auf Baustellen. Diesmal aber wollte er persönlich kommen, denn auch für eine Firma wie seine, die seit vielen Jahren alles Denkbare in und unter der Erde baut, ist der Job am Königs Wusterhausener Bahnhof etwas Besonderes.

Das nächste Rohr wird in die Baugrube gelassen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Im Grunde geht es darum, ein Bündel Leitungen – sechs Stück an der Zahl – unter den Bahngleisen durchzulegen. Es muss eine neue Verbindung geschaffen werden von der einen Seite der Bahntrasse auf die andere. Zwar gibt es schon Wasser-, Abwasser- und Telekommunikationsleitungen unter dem Bahnhof – aber die liegen genau in der Unterführung. Und weil die Unterführung in den nächsten zwei Jahren ausgebaut und vor allem tiefergelegt werden soll, sind die Kabel im Weg und müssen woandershin.

60 Meter langer Tunnel im Grundwasser

Das mag erst einmal unspektakulär klingen, ist aber eine Mammutaufgabe. Das beginnt schon damit, dass der neue Tunnel mit der Bahn abgestimmt werden musste, was schon angesichts der verzweigten Konzernstruktur der Bahn nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. „Unerfreulich“, sagt Falko Börnecke, Technische Leiter beim Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband MAVW, der Bauherr und Auftraggeber der Baustelle ist.

Aber auch wenn das geschafft ist, braucht es Profis. Eine Spezialfirma musste ein 60 Meter langes, schnurgerades Loch unter Fernbahn- und S-Bahngleisen hindurchbohren, 1,40 Meter im Durchmesser, alles im Grundwasser, das dann mit einem Polymerbeton-Ring ausgekleidet wurde. Das alles ist fertig. Jetzt müssen 60 Meter Rohrleitungen durch den Tunnel durchgezogen werden – was vier Meter unterhalb der Erdoberfläche gar nicht leicht ist.

Leitungen müssen dauerhaft dicht sein

Die Rohre sind nicht biegsam, sie müssen deshalb in Stücken in die Grube gelassen, unten zusammengeschweißt und in den Tunnel gezogen werden. Und das mit jeweils sechs Rohren gleichzeitig: ein dickes Trinkwasserrohr, ein dünnes Trinkwasserrohr, eine Abwasserdruckleitung, ein 500er Schutzrohr, zwei Telekommunikationsrohre. Jedes davon hat andere Eigenschaften und jedes muss an jeder Naht so verarbeitet werden, das es dauerhaft dicht ist. „Da kommt später niemand mehr ran“, sagt Lars Kolbig.

Bauleiter Max Richter (l.) und Firmenchef Lars Kolbig mit einem Plan der Rohrleitungen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Für die Männer auf der Baustelle ist das keine Routinearbeit. Polier Detlef Krüger etwa arbeitet seit 30 Jahren bei RAKW, aber in dieser Konstellation hat er noch nie Rohre verlegen müssen. „Spannend, dass es auch nach 30 Berufsjahren noch einmal etwas komplett Neues gibt“, sagt er.

Aus der Vorlesung in die Bauleitung

Dass Bauleiter Max Schneider noch nicht Vergleichbares verantworten durfte, ist weniger verwunderlich. Er ist eigentlich noch in der Ausbildung, beendet gerade sein duales Studium. Die Bauleitung hat er vertretungsweise übernommen, es ist sein erster Job in dieser Dimension. Bisher habe er vor allem in Vorlesungen von solchen Projekten gehört, sagt er. „Da ist es natürlich großartig, wenn ich gleich in der Praxis erlebe, wie so etwas umgesetzt wird.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Voraussichtlich Ende April wird RAKW mit den Arbeiten fertig sein, bis Juni hat der MAWV dann noch Zeit, die Rohr-Enden links und rechts der Bahntrasse an die vorhandenen Wasser- und Abwassersysteme anzuschließen. Eine Million Euro wird das Ganze bis dahin gekostet haben.

Dann werden andere Firmen anrücken, die das weit größere Projekt stemmen: die neue Bahnunterführung Storkower Straße, an der mindestens zwei Jahre gearbeitet werden soll. „Das wird dann jeder sehen“, sagt Lars Kolbig. „Aber was wir vorher unter der Erde gemacht haben, das wissen die Wenigsten.“

Von Oliver Fischer