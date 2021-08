Königs Wusterhausen: Wiezorek erklärt Grundschulen zur Chefsache

Königs Wusterhausen

Michaela Wiezorek (parteilos) ist gerade erst vier Wochen als Bürgermeisterin im Amt, steckt aber schon knietief in den drängendsten Themen: der Zustand der Schulen. „Ich habe das Thema zur Chefsache erklärt“, sagte sie am Dienstag im Sozialausschuss.

Fakt ist: Bei den Schulen gibt nach Jahren des Planungsstillstands praktisch überall Handlungsbedarf. Die Grundschule Zernsdorf ist derart voll, dass nach heutigem Stand im kommenden Jahr nicht mehr alle Erstklässler dort untergebracht werden können. In Niederlehme sieht es nicht viel besser aus. In Senzig muss schnellstens eine neue Grundschule her, weil die alte marode und nicht mehr zumutbar ist. Und in der Kernstadt werden in den nächsten Jahren so viele Kinder zuziehen, dass bis spätestens 2030 ebenfalls eine neue Grundschule gebaut werden muss, wahrscheinlich sogar früher.

Grundschule Zernsdorf drängt am meisten

Um diese Themen zu strukturieren und gemeinsam abzuarbeiten, gebe es im Rathaus nun eine wöchentliche Runde mit Bürgermeisterin, Fachbereichsleitern und Sachgebietsleitern zu Schulstandorten und Bildungsinfrastruktur. „Das Kernthema ist dabei aktuell die Schule in Zernsdorf, weil wir sicherstellen wollen, dass wir die Schule dort weiterentwickeln und alle Kinder an diesem Standort belassen können. Aber alle anderen Themen werden parallel besprochen“, sagte die Bürgermeisterin.

In Zernsdorf ist die Lage zwar am drängendsten, die Planungen beginnen dennoch praktisch bei null. Wiezoreks Amtsvorgänger Swen Ennullat (FWKW) hatte sich standhaft geweigert, die Zernsdorfer Schule zu erweitern. Auch einen SVV-Beschluss aus dem vorigen Herbst, wenigstens schnellstmöglich Container an der Schule aufzustellen, hatte er nicht unterstützt. Die damalige Verwaltungsspitze hatte den Beschluss sogar als rechtswidrig beanstandet. Begründung: Das Aufstellen von Containern brauche mindestens drei Jahre Zeit.

Lösung soll möglichst zum nächsten Schuljahr gefunden werden

Jetzt aber arbeite man im Rathaus unter Hochdruck daran, eine rasche Lösung zu finden, sagte Michaela Wiezorek. „Wir versuchen nachzuweisen, dass die nötigen Fläche vorhanden sind, um Container an der Schule unterzubringen“, sagte sie. „Erste Vorprüfungen sehen positiv aus. Das muss aber noch baurechtlich und vergaberechtlich geprüft werden.“ Konkrete Ergebnisse sollen möglichst in ein bis zwei Monaten vorgestellt werden.

Gleichzeitig werde geprüft, wie es in Niederlehme weitergeht. Die Schule ist ebenfalls an der Kapazitätsgrenze, müsste gegebenenfalls aber auch noch Kinder aus Zernsdorf aufnehmen, falls dort die Containerlösung nicht rechtzeitig fertig wird. „Wir wollen vermeiden, dass die Kinder vermischt werden, bitten aber noch um Geduld“, so Wiezorek.

In Senzig wird Schulbau am Bullenberg forciert

Auch in Senzig müssen die Planungen praktisch wieder von vorn beginnen. Der Schulneubau war zwar bis 2017 schon relativ weit vorangeschritten, es gab einen Architektenwettbewerb und ein Siegerprojekt, das auf dem Bullenberg umgesetzt werden sollte. Swen Ennullat aber hatte das Projekt gestoppt. Er bestand auf einer Sparvariante in der Ringsstraße, die von der SVV abgelehnt wurde.

Der letzte Beschluss dazu liegt inzwischen mehr als zwei Jahre zurück: Mit einem Variantenvergleich sollte nachgewiesen werden, dass letztlich nur der Bullenberg infrage kommt. Auch dieses Projekt werde derzeit neu angeschoben, sagte Michaela Wiezorek, die anders als ihr Amtsvorgänger den Standort Bullenberg unterstützt. Geklärt werden muss dabei aber wohl auch, ob die Siegerentwürfe aus dem Architektenwettbewerb überhaupt noch genutzt werden können.

Im Ausschuss wurden die Bemühungen der Verwaltung ausdrücklich begrüßt.

