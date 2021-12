Königs Wusterhausen

Auch in diesem Jahr ist es dem Verein „Wir für KW“ gelungen, Menschen mit seiner Aktion „Die Weihnachtsgans zum Fest“ Freude mit einem Weihnachtsessen zu bereiten.

„Die Aktion war nur möglich durch die sehr große Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Michael Reimann, Vereinsvorsitzender und Initiator der Aktion. Durch die zahlreichen Kleinspenden, über die Hälfte und den beiden Großspenden von Knut Sabelus von den Sabelus XXL-Apotheken und der REST (Regionale Entsorgungsservice und Transport GmbH) kamen am Ende 5000 Euro zusammen.

125 Portionen Gänsebraten mit Grünkohl wurden verteilt

So konnte der Verein am Tag vor Heiligabend über 125 Portionen Gänsebraten mit Grünkohl und Klößen im ganzen Landkreis verteilen. Dazu gab es eine Anleitung, wie man das Weihnachtsessen im Backofen oder in der Mikrowelle zubereitet, damit es warm auf den Tisch kommt. In den Genuss des Weihnachtsessens kamen Bedürftige, kinderreiche Familien, Obdachlose, unbegleitete Minderjährige und in Not geratene Frauen mit ihren Kindern, die derzeit im Frauenhaus leben.

Die Idee zu dieser Aktion kam im vergangenen Jahr Landrat Stephan Loge. Inspiriert durch die Weihnachtsfeier von Frank Zander, die er in Berlin für Obdachlose organisiert, könne man doch etwas ähnliches im Landkreis auf die Beine stellen. „Wir für KW“ hat die Idee aufgegriffen.

Waren es damals 50 Weihnachtsessen, die verteilt wurden, sind es in diesem Jahr fast das Dreifache. Möglich war es durch die logistische Hilfe der Caritas und der Volkssolidarität. „Wir machen gerne mit, ist es doch etwas fürs Herz“, sagt Carola Ahlers von der VS Bürgerhilfe und auch, dass es mitunter gar nicht so einfach ist, die entsprechenden Bedürftigen ausfindig zu machen. „Sie wehren sich als arm zu gelten“, so die Erfahrung von Carola Ahlert.

„Allen die uns bei dieser Aktion unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön“, sagt Micheal Reimann.

Von Gerlinde Irmscher