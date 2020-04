Gastronom wartet wochenlang auf die Corona-Soforthilfe vom Land

Königs Wusterhausen

Martin Holzbauer will nicht missverstanden werden und stellt eines gleich klar. „Das ist eine tolle Hilfe, die wir Gott sei Dank bekommen“, sagt der 60-jährige Gastronom. Er ist Inhaber des Restaurants „Zum Bayern“ in Zernsdorf, ist selbst ein gebürtiger Bayer. Und dann fügt er hinzu: „Aber unter Soforthilfe verstehe ich etwas anderes.“

Keine Einnahmen mehr

Die Corona-Krise hat auch seinen Alltag auf den Kopf gestellt. Das Restaurant musste schließen, die Einnahmen fielen weg. Die fixen Kosten muss er trotzdem weiter begleichen. Da kam Ende März das Sofortprogramm des Landes Brandenburg für Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler gerade recht. Sie können einen Zuschuss erhalten, wenn sie durch die Corona-Pandemie in einen finanziellen Engpass geraten. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

9000 Euro beantragt

Martin Holzbauer nutzte umgehend dieses Angebot und beantragte 9000 Euro Soforthilfe bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg, ILB. Diesen Betrag können Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten. Das war am 26. März. Laut dem Förderprogramm soll ein bewilligter Zuschuss binnen fünf Bankarbeitstagen auf dem Konto des Antragsteller sein. Aber auf den Geldeingang wartete Martin Holzbauer lange vergeblich. Nach drei Wochen war die Soforthilfe am 16. April endlich da, wie er berichtete.

Umsatz brach ein

Im Restaurant war schon Tage vor der verordneten Schließung der Umsatz eingebrochen, weil kaum noch Gäste kamen. „Von daher ist es knapp bei uns“, sagt er. Das Lokal ist freitags bis sonntags geöffnet. Ein ganzwöchiger Betrieb sei aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, sagt der Wirt, der zugleich Koch des Hauses ist. Außerdem finde er kein Personal.

Andere Länder sind schneller

Die Soforthilfe hätte er gut sofort brauchen können. Ihn ärgert, dass das in anderen Bundesländern geht. Wie in seiner Heimat Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, wo die Gelder binnen bis drei Tagen ausgezahlt worden seien. „Kollegen von mir haben dort umgehend ihr Geld bekommen. Ich kann einfach nicht verstehen, warum das in Brandenburg nur um Schneckentempo klappt“, sagt er.

„Ein großes Drama“

Auf der Internetseite der ILB ist der aktuelle Bearbeitungsstand täglich nachzulesen. Am Freitag gab es 69.439 Anträge auf Soforthilfe, 33.857 seien bewilligt worden. Insgesamt hat die ILB bisher 330,6 Millionen Euro ausgezahlt. Sprecherin Ingrid Mattern versteht den Ärger über lange Wartezeiten. „Es ist ein großes Drama für diejenigen, die warten müssen. Wir tun alles Mögliche, um die Anträge abzuarbeiten“, sagte sie der MAZ.

3300 Anträge pro Tag

260 Sachbearbeiter kümmern sich im den riesigen Stapel. Laut Mattern schaffen sie am Tag derzeit rund 3300 Anträge, die in der nach dem Zeitpunkt des Eingangs bearbeitet werden. Die Bewilligung dauert laut Ingrid Mattern eine halbe Stunde. „Wir haben schon Ostern durchgearbeitet, aber noch schneller werden wir nicht.“ Die ILB-Sprecherin geht davon aus, dass im April alle Anträge abgearbeitet sind.

Erleichtert über Hilfe

Martin Holzbauer ist erleichtert, dass die Soforthilfe doch noch angekommen ist. Mit dem Geld kann er laufende Kosten decken. Seine hart erarbeitete Altersvorsorge muss er dafür vorerst nicht antasten. Einen Kredit will er in dieser Situation nicht aufnehmen. „Es hilft mir jetzt nicht, zur Bank zu gehen“, sagt er.

Besorgter Blick nach vorn

In die Zukunft blickt er besorgt. Selbst wenn die Gaststätten bald wieder öffnen können, rechnet er mit einem verkorksten Jahr. Das entgangene Ostergeschäft ist für ihn ein herber Verlust. „Und der Mai ist der stärkste Monat in der Gastronomie, auch der ist verloren“, sagt er. Die Diskussion um dem kommunalen Rettungsschirm für Königs Wusterhausen hat er aufmerksam verfolgt. „Die Idee finde ich gut, aber es wir zu spät kommen für mich.“

Der Stadtrat will am 2. oder 9. Mai darüber entscheiden. Laut einem Vorschlag von Stadtpolitikern sollen eine Million Euro für Einzelunternehmer, kleine Firmen, Freiberufler und Vereine bereitgestellt werden, bis zu 5000 Euro sollen einmalig als Zuschuss bewilligt werden.

Von Frank Pawlowski