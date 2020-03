So ist die Stimmung auf dem Wochenmarkt

Königs Wusterhausen

Zufriedene Händler, gut gelaunte Kunden. Auf dem Königs Wusterhausener Wochenmarkt in der Bahnhofstraße war am Dienstag nicht viel von der Corona-Krise zu spüren. Es herrschte ein Trubel wie in alten Zeiten.

Am Vormittag herrschte reger Betrieb an den Verkaufsständen auf dem Bürgersteig. Bei Fleisch, Wurst, Backwaren, Obst und Gemüse oder Fisch und Käse griffen die Kunden beherzt zu. Gisela Drechsler aus Königs Wusterhausen nahm bei Bäcker Mario Schiele ein paar frische Brötchen mit. Die 79-Jährige kauft regelmäßig auf dem Markt ein. „Ich nehme, so viel ich tragen kann“, sagt sie. Sie findet es super, dass es den Wochenmarkt gibt. „Irgendwie müssen die Leute doch raus.“ Tamara Maier kam mit zwei vollen Tüten vom Markt. Die Königs Wusterhausenerin kaufte unter anderem Kartoffeln ein, die sie im Supermarkt zuletzt nicht mehr bekam.

Gisela Dreßler ist Stammkundin auf dem Wochenmarkt. Quelle: Frank Pawlowski

Die Corona-Krise ist auf dem Markt natürlich ein Gesprächsthema. Und sie fällt auch ins Auge. Vor einem Stand steht ein Aufsteller mit der Aufschrift „Bitte denken Sie an genügend Abstand“. Das Wort „Abstand“ ist in Großbuchstaben geschrieben und dick unterstrichen. Bäcker Mario Schiele hat im Fenster seines Verkaufswagens einen Zettel mit einigen Verhaltensregeln angebracht. So werden Kunden gebeten, sich möglichst kurz auf dem Markt aufzuhalten und aufs Händeschütteln zu verzichten.

Er hat festgestellt, dass die Kunden ein bisschen mehr kaufen als üblich. „Aber sonst läuft alles normal“, sagt er. Diesen Eindruck bestätigt Verkäuferin Sabine Noack von Wild- und Frischgeflügel Jürgen Hinniger aus Gallun. „Es gibt keine großen Unterschiede“, berichtete sie. Und die hygienischen Vorsichtsmaßnahmen seien ohnehin schon Standard. Sabine Noack hat die Kunden in Königs Wusterhausener als relativ entspannt erlebt. Besucher mit Mundschutz seien die Ausnahme. Ganz anders als auf dem Markt in Berlin-Charlottenburg, wo das eher die Regel sei.

Verkäuferin Sabine Noack am Galluner Stand für Wild und Geflügel. Quelle: Frank Pawlowski

Gut zu tun am Dienstagvormittag auch Fischer Andreas Strietzel aus Zeuthen in seinem Verkaufswagen. Er glaubt, dass der Besuch des Wochenmarkts sogar ungefährlicher ist als in einem Supermarkt. „Dort kommen sich die Leute in der Schlange viel näher“, sagt er.

Als um die Mittagszeit die Sonne strahlte und es merklich wärmer wurde, wirkte das Markttreiben geradezu unbeschwert. Bei den Geschäftsinhabern in der Bahnhofstraße konnte davon aber keine Rede sein. Sie warteten auf eine Entscheidung zu den angekündigten Geschäftsschließungen, die es wegen der Corona-Krise geben soll.

Fischer Andreas Strietzel aus Zeuthen. Quelle: Frank Pawlowski

Der Königs Wusterhausener Wochenmarkt dienstags und freitags in der Bahnhofstraße sowie donnerstags am Fontane-Center hält aber weiter die Stellung. Das versicherte Betreiber Rico Simolke. „Wir machen auf“, sagte er. Die Stadtverwaltung habe ihm die Entscheidung überlassen. Händler seien bisher noch nicht angesprungen. Manche hatten eine Marktschließung wie in anderen Orten Brandenburgs befürchtet. Aber das ist für Königs Wusterhausen erst einmal nicht geplant.

Von Frank Pawlowski