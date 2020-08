Königs Wusterhausen

Der Anblick ist noch etwas ungewohnt. Hinter der Reklame-Uhr an der Schlossplatz-Kreuzung am Fuße des Berliner Bergs in Königs Wusterhausen klafft jetzt eine große Lücke. Der Abrisss der alten Kaufhalle besiegelte das vorläufige Ende einer jahrhundertelangen Geschichte. Einst gab es hier ein Gasthaus mit Postkutschen-Station. Nun wird ein neues bauliches Kapitel aufgeschlagen.

Bekannte Ecke

Die Ecke zwischen Potsdamer Straße und Berliner Berg dürfte zu den bekanntesten in Königs Wusterhausen gehören. Wer über die alte Bundesstraße B 179 in die Stadt kommt, vorbei am Friedhof und am Funkerberg, der muss hier vorbei. Beim Warten an der Ampel haben Autofahrer geballte Königs Wusterhausener Geschichte vor Augen. Zur Linken das Kavalierhaus am Schloss, zur Rechten das frühere Hotel-Restaurant Ramin. Beide Gebäude bilden praktisch das Tor zur Schlossstraße.

In dem Flachbau zwischen den Häusern wurde 1980 eine Konsum-Kaufhalle errichtet. Der spätere Edeka-Markt wurde im Juni 2015 geschlossen. Quelle: Frank Pawlowski

Theodor Fontane kam Pfingsten 1862 über den Berliner Berg nach Königs Wusterhausen. In seinen berühmten „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ hat er den Aufenthalt wohlwollend beschrieben. Er passierte in seiner Kutsche ebenfalls die Ecke, kehrte ein paar Meter weiter in eine Pension gegenüber vom Schloss ein.

Geschäfte und Wohnungen

In einigen Jahren werden Besucher an der Ecke wahrscheinlich auf ein Wohn- und Geschäftshaus blicken. Es soll nach dem Willen der Stadt die derzeitige Lücke schließen. Die kleine grüne Insel mit der Reklame-Uhr direkt an der Straße wird verschwinden. Vor drei Jahren waren in einem Ausschuss des Stadtrates zwei Entwürfe vorgestellt worden, die von der Stadt favorisiert wurden. Sie sehen eine Bebauung mit einem dreigeschossigen Eckhaus vor und unterscheiden sich eigentlich nur in der Dachgestaltung.

So könnte die Ecke einmal aussehen: Entwurf von 2017 für ein Wohn- u nd Geschäftshaus. Quelle: Planungsgruppe Werkstatt

Im Erdgeschoss des Neubaus sind Gewerbeflächen vorgesehen, darüber sollen 45 Wohneinheiten mit Ein- bis Vierraumwohnungen entstehen. Im Innenhof ist laut den Entwürfen eine Tiefgarage geplant. Der Neubau soll mit einem kleinen Abstand an das Haus in der Berliner Straße 27 angebaut werden und in der Potsdamer Straße bis zur jetzigen Parkplatz-Zufahrt reichen. Auf dem benachbarten Grundstück, auf dem jetzt ein Wohnblock der Wohnungsbaugesellschaft steht, wünscht sich die Stadt den Neubau von Wohnhäusern. Dann würde der gesamte Abschnitt bis zum Amtsgarten ein neues Antlitz erhalten.

Grundstück wird verkauft

Die Eck-Bebauung soll aber unabhängig davon erfolgen. „In Sachen Gebäudeentwurf gibt es keinen neuen verbindlichen Stand. Das Grundstück soll verkauft werden“, teilte Stadtsprecher Reik Anton auf eine MAZ-Anfrage mit. Das Wohn- und Geschäftshaus solle sich in seiner Lage dem „historischen Stadtgrunderiss“ anpassen. „Durch die Neugestaltung der westlichen Kante des Schlossplatzes soll dieser seinen repräsentativen Charakter zurückerhalten“, heißt es in einer Rathausmitteilung vom Februar 2020 zum Beginn Abrissarbeiten an der alten Edeka-Kaufhalle. Die Stadt muss jetzt nur noch einen Investor finden, der bereit ist, ihre Vorstellungen umzusetzen.

Eröffnung 1980

Die Kaufhalle war 1980 eröffnet worden. Beim Abriss der Fundamente wurden Reste einer Potskutschen-Station entdeckt, die zu einem Gasthaus gehörte. Laut Heimatforscher Rainer Kugel existierte das Gasthaus schon zu Zeiten des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., der von 1713 bis 1740 regierte. Bis Anfang der 1950er Jahre wurde an dieser Stelle eine Gastwirtschaft betrieben. Ein Textilgeschäft und eine Drogerie befanden sich außerdem in dem Gebäude, das in den 1960er Jahren allerdings wegen Baufälligkeit abgerissen wurde.

Der Neubau nimmt diesen Faden der Stadtgeschichte wieder auf, in dem es den früheren baulichen Zustand der Ecke wiederherstellt. Mit den geplanten Läden würde auch das frühere rege Geschäftsleben wieder zurückkehren.

