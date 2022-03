Königs Wusterhausen

Gerüchte waberten schon eine Zeit lang durch Königs Wusterhausen, aber seit dieser Woche ist es offiziell. Die Firma Woolworth hat ihren roten Schriftzug am Eingang zum „Schmalen Handtuch“ in der Königs Wusterhausener Bahnhofstraße angebracht. Damit ist offenkundig, dass die Warenhauskette in den leerstehenden Markt einziehen wird. Nach zweieinhalb Jahren ist damit auch der Leerstand an dem geschichtsträchtigen Einzelhandelsstandort in der Innenstadt beendet.

Eröffnen wird der Laden am 28. April, wie es bei Woolworth heißt. Bis dahin sind aber offenbar noch einige Umbauarbeiten im Geschäft notwendig, von denen die Öffentlichkeit nicht viel mitbekommt. Der Verkaufsraum ist verriegelt und mit einer Plane abgehängt.

Waren des täglichen Bedarfs

„Wir sind generell dabei unser Filialnetz zu erweitern und das nicht nur in den großen Städten sondern auch an Orten wo nach unserer Sicht das Kundenpotenzial vorhanden ist“, sagt Unternehmenssprecher Roland Rissel. Königs Wusterhausen gilt nach Einschätzung der Woolworth-Strategen dazu.

Auf den 525 Quadratmetern Verkaufsfläche im „Schmalen Handtuch“ soll es künftig so ziemlich alle Artikel des täglichen Bedarfes geben. Angefangen von Textilien, Haushaltsartikeln, Klein-Elektrogeräten, über Drogeriewaren, Schreib- und Spielwaren und Geschenkartikeln bis hin zu kleinen Snacks. Das Angebot liegt zumeist im unteren Preissegment.

In Königs Wusterhausen fehlt weiterhin ein Lebensmittelmarkt

Damit überschneidet sich das Sortiment allerdings gleich mit mehreren Geschäften in der Innenstadt. Komma 10, die ebenfalls im „Schmalen Handtuch“ sitzen, verkaufen genauso Haushaltswaren wie das Bauernkaufhaus am anderen Ende der Bahnhofstraße. Auch mit der Drogeriekette Rossmann in der Karl-Marx-Straße dürfte sich das Angebot von Woolworth überschneiden. Was aber nach wie vor komplett in der Innenstadt fehlt, ist ein größerer Lebensmittel-Einzelhändler, der vor allem für die Einwohner auf der anderen Seite des Bahnhofs eine günstig gelegene Einkaufsmöglichkeit wäre.

Der Verwalter des Schmalen Handtuchs hatte dem Vernehmen nach durchaus länger versucht, die Räume an einen solchen zu vermieten. Schon beim Auszug des Edeka-Marktes hatte dieser auf eine baldige Einigung mit einem anderen Lebensmittel-Händler gehofft. Die Verhandlungen scheiterten aber alle, nicht zu Letzt wohl deshalb, weil der nur rund 500 Quadratmeter große Verkaufsraum zu klein ist für die Konzepte heutiger Discounter und Vollsortimenter. Der Edeka-Markt hatte zuletzt auch das Problem, dass die Umsätze aufgrund der Konkurrenzsituation mit den in der Umgebung gelegenen Märkten von Aldi und Kaufland zurückgingen.

Bereits Filiale im Wildauer A10-Center

Dabei hatte die Stadt an dieser Stelle eigentlich fast 70 Jahre lang einen Lebensmittelhandel. Schon in den frühen 1950er Jahren öffnete dort ein enges und langgezogenes Geschäft, das im Volksmund „Schmales Handtuch“ genannt wurde. In der Nachwendezeit wurde dort ein Neubau errichtet, der Supermarkt übernahm den Namen, der zu einem Königs Wusterhausener Original geworden ist. Über Jahrzehnte beherbergte das Schmale Handtuch erst einen Spar, später einen Edeka-Laden, beide betrieben von Familie Schrank. Die schloss den Markt aber Ende 2019 und zog sich aus Königs Wusterhausen zurück, nach eigenen Angaben aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch deshalb, weil das soziale Klima an der Bahnhofstraße rauer geworden war.

Die Kaufhauskette Woolworth gehörte in den 70er Jahren zu den größten Kaufhausketten der Welt. Es folgte ein stetiger Niedergang, der in mehreren Insolvenzen mündete. Seit einer wirtschaftlichen Neuausrichtung vor etwa zehn Jahren wächst das Unternehmen aber wieder und eröffnet auch zunehmend neue Geschäfte. Zuletzt hatte sich Woolworth auch am A10-Center in Wildau angesiedelt.

Von Oliver Fischer und Gerlinde Irmscher