Königs Wusterhausen

Wer die Küche der Wilhelm-Busch-Grundschule in Königs Wusterhausen betritt, spürt sofort: Es liegt was in der Luft – der Duft des Sommers. Es riecht betörend nach Lavendel. Die lila Blüten türmen sich in einer großen Schüssel. Sie stammen aus dem Schulgarten.

Ina Kiewel erzählt Cedrik, dass die Duftmäuse beim nächsten Treffen Augen erhalten. Quelle: Heidrun Voigt

Lian, Luna, Emanuel und Cedrik füllen Mäuse aus bunten Stoffresten mit Watte und Blüten. Die vier gehören zur Schülerfirma Lavendelkinder. „Wir haben uns auf die Herstellung von Produkten mit Lavendel spezialisiert. Das sind Dekoartikel, Duftsäckchen, Seife, Fruchtgelees, Lavendelzucker, Marzipan und vieles mehr“, erzählt Luna. Die Zwölfjährige ist Geschäftsführerin der Schülerfirma und seit der 3. Klasse dabei. Sie betont, dass sie Lavendel liebe und es einfach schön sei, in dem Team zu arbeiten.

Wenn dienstags die siebente Stunde beginnt, treffen sich die Lavendelfans. „Ob wir was mit Seife oder Marzipan machen oder etwas nähen. Es macht immer Spaß“, erklärt Lian, während sie eine der gefüllten Duftmäuse zunäht. Auch die beiden Jungen sind mit Nadel und Faden fröhlich zugange. „Am meisten Spaß macht es mir, wenn wir mit Lavendel was zum Essen machen. Ich koche und backe sehr gern“, erzählt Emanuel. Cedrik findet die Arbeitsgemeinschaft einfach „cool“, weil jedes Mal etwas anderes hergestellt wird und er gern kreativ arbeitet.

Erstes Treffen nach anderthalb Jahren

Nach anderthalb Jahren haben sich die Kinder in der vergangenen Woche das erste Mal wieder getroffen. Nicht in der vertrauten großen Gruppe, sondern nur im Klassenverband. Sie bestätigen alle, dass sie sehr froh sind, dass es endlich wieder losgeht. „Ich fand es ziemlich blöd, dass wir nicht Lavendel machen konnten. Es hat mir gefehlt“, sagt Emanuel. „Ich hatte mich immer auf Dienstag gefreut und dann sitzt man zu Hause und hat kein richtiges Hobby mehr“, beschwert sich Cedrik. Luna gibt zu bedenken, dass ja nicht nur ihre AG nicht stattfand, sondern auch alle anderen Arbeitsgemeinschaften.

Die Mädchen und Jungen nähen mittlerweile an winzigen Kissen, mit dem eine Minimaus in einer Nussschale zugedeckt werden soll. Ina Kiewel zeigt geduldig, wie mit einem „Zauberknoten“ der Abschluss an dem Bettdeckchen gemacht wird. Die engagierte Lehrerin hat vor zehn Jahren die Schülerfirma gegründet. „Wir wollten etwas zum Mittelalterfest an der Schule machen. In einer Zeitschrift bin ich auf die Herstellung von Lavendelzucker gestoßen. In selbstgebastelten Kostümen haben wir den dann verkauft“, erzählt sie. Die Kinder wollten unbedingt weitermachen, hatten ihren nächsten Stand dann auf dem Schlossfest.

Lavendelkinder gehören zu den drei besten Schülerfirmen bundesweit

„Es lief über den Schulförderverein zu Anfang. Als mir ein Flyer von Kobra.net über Schülerfirmen in die Hände fiel, gründeten wir unsere Schülerfirma“, berichtet die Lehrerin. Sie erinnert sich noch an die beengten Anfänge in der kleinen Cafeteria der Schule. Vor fünf Jahren haben die Kinder beim bundesweitem Wettbewerb „Klasse kochen“ eine neue Küche gewonnen und haben jetzt viel Platz in dem großzügigen Raum, wo diese steht.

Die Duftmäuse machten die Kinder in ihrem ersten Treffen nach Corona fertig. Quelle: Heidrun Voigt

Die erwirtschafteten Gewinne der Schülerfirma gehen in die Produktionskosten beziehungsweise in Neuanschaffungen wie beispielsweise eine Stickmaschine. Die Lavendelkinder gehören zu den drei besten Schülerfirmen Deutschlands und haben auch andere Auszeichnungen erhalten.

Corona-Pandemie hat Produktion zum Erliegen gebracht

Corona hat die Produktion der Dufterzeugnisse zum Erliegen gebracht. Keine Treffen mehr. Ältere Schüler haben die Schule verlassen, jüngere konnten wegen der Pandemie nicht nachrücken. Die Lager sind leer und müssen aufgefüllt werden. Die Nachfrage bei Partnern wie dem Konsum-Kaufhaus in Königs Wusterhausen ist groß.

Momentan arbeitet Ina Kiewel mit den Schülern ehrenamtlich, außerhalb der Schulzeit. Es muss in den Hauptfächern durch Corona viel nachgeholt werden. Arbeitsgemeinschaften sind weggefallen, weil keine Leiter von außerhalb ins Schulgebäude dürfen. Eine sogenannte Freizeitstunde, die in die Unterrichtswoche integriert ist, findet statt.

Sport, die Holzwerkstatt oder der Umgang mit Lavendel stehen dann für jeweils eine halbe Klasse auf dem Programm. Nach einigen Wochen wird gewechselt. Eine freie Wahl, wie vor der Pandemie, ist noch nicht möglich, weil die Klassen nicht gemischt werden dürfen. Ina Kiewel freut sich schon auf die 3. Klassen und hofft, dass von den Kindern, wenn sie ihre Themen wieder frei wählen können, viele beim Lavendel bleiben.

Schülerfirma verschafft Erfolgserlebnisse

Sie erzählt, dass Schüler, die im Unterricht mit dem Stoff Schwierigkeiten haben, bei der Lavendelverarbeitung Erfolgserlebnisse verbuchen. Sie müssten Wechselgeld richtig rausgeben, ihr Produkt präsentieren. Disziplin und Teamarbeit seien sehr wichtig.

Zum Ende der Stunde gibt es noch eine Überraschung. „Leute, wir haben für Dezember einen Auftrag bei Möbel Höffner. Zum 1. Advent werden wir dort einen Stand haben, sollten wir ja schon zu Ostern. Die Ware transportiere ich und die Kostüme verteile ich vorher. Eure Eltern müssten Euch bringen und holen“, so die engagierte Frau. Die Mädchen und Jungen freuen sich sehr.

„Jetzt noch jeder ein Kissen und dann wird aufgeräumt, kein Fädchen vergessen“, ruft Ina Kiewel in die Runde. „Schade, können wir nicht länger machen“, betteln Luna und Emanuel.

Von Heidrun Voigt