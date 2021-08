Königs Wusterhausen

Da kommt Sky mit der MAZ. Mit der Zeitung im Maul rennt der Hund einmal um den Tisch, dann lässt er sie fallen. Priska Wollein strahlt über das kleine Kunststück, das sie mit dem zehn Jahre alten Terrier einstudiert hat. Der MAZ-Reporter staunt.

Begrüßung im Garten

Auch Griffonmix Nuuk und Zwergpinscher Milli begrüßen den Gast und stürmen gleich wieder zurück in den großen Garten. Die Hunde stammen aus Spanien und Italien. Priska Wollein und ihr Lebensgefährte Matthias Fischer haben sie nach Deutschland geholt. Zernsdorf sollte eigentlich eine Zwischenstation für die Hunde auf dem Weg in eine Familie sein, doch sie haben sich in die Herzen der Beiden geschlichen. Sie engagieren sich auch in der Königs Wusterhausener Kommunalpolitik, sie als Stadtverordnete, er als Sachkundiger Einwohner. Doch um Stadtpolitik geht es diesmal nicht.

Terrier Sky bringt die MAZ. Quelle: Frank Pawlowski

Sky und Nuuk leben schon viele Jahre hier, Milli erst seit wenigen Monaten. Matthias Fischer nimmt sie auf den Arm. Er hat das sterbenskranke Tier mit gesund gepflegt.

Der Verein, für den die beiden Zernsdorfer ehrenamtlich arbeiten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, passende Familien für die Straßenhunde aus Italien zu finden. Der Vereinsname „adopTIERE“ ist bewusst gewählt, sagt Priska Wollein. Er soll zum Ausdruck bringen, dass die Aufnahme eines Tieres wie bei einem Kind mit einer großen Verantwortung verbunden ist.

Strenges Auswahlverfahren

Es gibt ein strenges und intensives Auswahlverfahren. Familien, die sich für einen Hund interessieren, werden genau unter die Lupe genommen. Ihre schriftlichen Angaben zu den Lebensumständen werden bei einem Vorbesuch überprüft. Ob ein Hund in die Familie gegeben wird, entscheiden Vereinsmitglieder nach einer gemeinsamen Beratung. Die Veterinärämter sind in die Vermittlung involviert.

Canalba ist ein privates Rifugio, wo es die Hunde verhältnismäßig gut haben; allerdings benötigen sie jedwede Unterstützung, um über die Runden zu kommen. Quelle: Privat

Die Hunde kommen aus süditalienischen Tierheimen, in denen sie mehr oder weniger gut aufgehoben sind. Denn vielen droht nach gewisser Zeit ein furchtbares Schicksal, berichtet Priska Wollein. Aus Kostengründen werden die Tiere nach der Erstaufnahme oft in sogenannte Hundelager verbracht. Die Lager mit bis zu 3000 Hunden sind ein profitables Geschäft. Sie existieren, weil Hunde in Süditalien oft wie Wegwerfware behandelt werden, aber nicht mehr getötet werden dürfen.

Grauenvolle Zustände in Lagern

„Es herrschen grauenvolle Zustände in den Hundelagern. Für sensible Lebewesen ist es die schlimmste Form des Dahinvegetierens“, sagt Priska Wollein. Jährlich rettet der Verein hunderte Hunde vor diesem Schicksal, indem er sie nach Deutschland holt, bevor sie in die Lager geschickt werden. Kleinere, oft private Heime, die sich vorbildlich um die Hunde kümmern, unterstützt der Verein mit Geld- und Sachspenden aus Deutschland. „Aber es geht auch um moralische Unterstützung für die italienischen Tierschützer. Sie wissen, dass sie immer auf uns zählen können, wenn sie Hilfe brauchen.“

Der Verein „adopTIERE“ ist bundesweit aktiv. Die Zernsdorferin Priska Wollein hält den Kontakt zu Tierheimen und Behörden in Italien. Sie spricht fließend italienisch. Um die Vermittlung der Hunde kümmern sich andere Vereinsmitglieder. „Es gibt Familien, die adoptieren schon den dritten Hund von uns.“

Die beiden Hunde der Nachbarin waren zu Besuch. Quelle: Frank Pawlowski

Priska Wollein und Matthias Fischer nehmen an diesem Tag noch zwei Hunde der Nachbarin für einige Stunden in ihre Obhut. Sie kamen als Welpen aus Italien und Spanien. Priska Wollein hat die Frage schon erwartet, warum sie sich nicht um Hunde aus deutschen Heimen kümmert. „Das Tierwohl hat keine Grenzen und ich helfe, wo die Not am größten ist“, sagt sie und ruft Nuuk zur Ordnung. Er knurrt gerade die beiden Nachbarshunde an. Er ist schließlich der Chef im Revier.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.facebook.com/adopTIERE.eu

Von Frank Pawlowski