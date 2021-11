Königs Wusterhausen: Zeugen von Rad-Unfall gesucht

Königs Wusterhausen

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Unfall am 28. Oktober Zeugen und Hinweise zu einem Beteiligten. In der Straße Am Funkerberg ein Unbekannter war unvermittelt mit dem Rad auf die Straße gefahren und dort mit einem anderen Radler (52) zusammengestoßen. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Unbekannte entfernte sich. Wer kann Hinweise zur dessen Identität oder zum Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte unter Telefon 03375/27 00.

Von MAZonline