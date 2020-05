Königs Wusterhausen

Am frühen Donnerstagmorgen am Nottekanal wurden zwei offensichtlich berauschte Personen beobachtet, die mit einem Tretboot auf dem Wasser unterwegs waren. Wie erste Ermittlungen der Polizei ergaben, war das Wasserfahrzeug von der Steganlage eines Bootsverleihs in der Schlossstraße in Königs Wusterhausen gestohlen worden.

Als die beiden Frauen die Polizei bemerkten, ließen sie das Tretboot im Uferbereich des Kanals liegen und flüchteten zu Fuß. Das Wasserfahrzeug wurde von den Polizeibeamten gesichert, um es dem Eigentümer zurückgeben zu können. Der Sachschaden blieb gering. Die Polizei hat Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Frauen eingeleitet.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline