Königs Wusterhausen

Am Donnerstag ist es in Königs Wusterhausen zu zwei Unfällen gekommen. Wegen Missachtung der Vorfahrt stieß am Donnerstagmittag auf dem Segelfliegerdamm, an der Ecke zur Hauptstraße ein Mazda mit einem Ford zusammen. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Polizei wurde dann am Donnerstag um 18 Uhr zu einem Auffahrunfall gerufen, der sich an der Ecke der Luckenwalder- zur Goethestraße ereignet hatte. Bei der Kollision eines VW mit einem Ford erlitt ein Autofahrer leichte Verletzungen. Die sich die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen summierten sich auf etwa 5000 Euro.

Von MAZonline