Königs Wusterhausen

Seit dem frühen Dienstagmorgen sorgte auf der BAB 10 eine Vollsperrung des Berliner Ringes nach einem Verkehrsunfall für Verkehrsbehinderungen und einen Stau, der bis gegen 10.30 Uhr andauerte. Wie der Polizei um 1.30 Uhr gemeldet wurde, war ein Lkw-Hängerzug auf dem rechten Fahrstreifen auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls war der Sattelauflieger quer zur Fahrtrichtung geschoben und aufgerissen worden. Der Anhänger des Verursachers kippte um und blockierte alle Fahrspuren in Richtung Ost. Die beiden Fahrer im Alter von 39 und 43 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen, die der medizinischen Versorgung bedurften. Bei einem Sachschaden von mehr als 200.000 Euro an den Fahrzeugen mussten Abschleppdienste mit Spezialtechnik angefordert werden.

Landstraße nahe Wernsdorf: Polizei stellt mutmaßlichen Brandstifter

An der Landstraße zwischen Wernsdorf und Neu Zittau brannten am späten Montagnachmittag ein zum Haus umgebauter Wohnwagen und etwa 25 Quadratmeter Wald. Zeugen löschten das Feuer. Sachschaden: mehrere tausend Euro. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter, einen polizeibekannten, von Kokain berauschten 29-Jährigen, auf der angrenzenden Deponie vorläufig fest. Die Kripo ermittelt.

Berauschter Pkw-Fahrer rammt SUV auf der A 113

Auf der A 113 zwischen Schönefelder Kreuz und dem Waltersdorfer Dreieck rammte am Montagabend ein Pkw einen SUV. Verletzt wurde niemand, Sachschaden: einige hundert Euro. Ein Drogenvortest bei dem 20-jährigen Fahrer schlug positiv auf Cannabis an. Die Polizei veranlasste eine beweissichernde Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Wildau: Auto prallte gegen Stromkasten und Zaun

Am Montag kam ein Opel in der Straße Am Kleingewerbegebiet in Wildau von der Straße ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten und einen Grundstückszaun. Verletzt wurde niemand. Das Auto blieb fahrtüchtig. Die vorläufige Gesamtschadensbilanz: rund 3.000 Euro.

Verletzte Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

Die Missachtung der Vorfahrt an der Ecke Chaussee-/Werftstraße war am Dienstag gegen 8 Uhr die Ursache eines Verkehrsunfalls. Bei dem Zusammenstoß eines Pkw Suzuki mit einer 73-jährigen Fahrradfahrerin stürzte die Seniorin und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus medizinisch zu versorgen waren.

Von MAZonline