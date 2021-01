Königs Wusterhausen

Der Verein Citypartner Königs Wusterhausen hat eine überaus positive Bilanz seiner zweiten Stadtgutscheine-Aktion gezogen. „Zahle 5, erhalte 6“, hieß das Motto der Aktion vom 16. November bis 16. Dezember. Jeder, der fünf Stadtgutscheine für Königs Wusterhausen kaufte, erhielt einen Sechsten im Wert von 10 Euro dazu. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, teilte der Verein jetzt mit.

Knapp 16.000 Euro Umsatz konnten so an die lokalen Geschäfte, Unternehmen und Gastronomiebetriebe gebunden werden, die an der Stadtgutschein-Initiative teilnehmen. Eine Firma aus der Stadt habe allein 145 Gutscheine für ihre Mitarbeiter gekauft – und verzichtete aus Solidarität sogar auf ihre Frei-Gutscheine.

„Wie bei einer Autogrammstunde“ fühlte sich Daniele Brusgatis vom Verein, welche den überwiegenden Großteil der knapp 1600 Aktionsgutscheine mit Ihrer Unterschrift verifizierte und überreichte. Nun heißt es nach dem Lockdown, die Gutscheine auch einzulösen, so die Initiative.

Die Kosten des Gratis-Gutscheins kompensiert der Verein mit dem Preisgeld für den zweiten Platz bei der „Cityoffensive Südbrandenburg 2020“ der IHK Cottbus und dem Handelsverband Berlin-Brandenburg sowie mit Rücklagen der Initiative. Ausgezeichnet wurde der Citypartner KW damals für seine erste Stadtgutschein-Aktion. Auch sie war mit 700 Gutscheinen bereits ein Erfolg.

Interaktive Karte zeigt Teilnehmer der City-Partner Stadtgutscheine

Eingelöst werden können die Gutscheine bei mittlerweile 31 Teilnehmern. In diesem Jahr schlossen sich fünf weitere Unternehmen der Initiative an.

Auf der Webseite www.stadtgutschein.kw-city.de werden alle Teilnehmer in einer interaktiven Karte präsentierwww.stadtgutschein.kw-city.det.

