Königs Wusterhausen

Der Corona-Rettungsschirm in Königs Wusterhausen war in diesem Jahr ein großes Politikum. Die SVV hatte beschlossen, eine Million Euro bereitzustellen, um von Corona betroffenen Unternehmen aus der Stadt zu helfen. Bürgermeister Swen Ennullat hatte den Beschluss beanstandet – mit Verweis auf den nicht vorhandenen Haushalt. Die Kommunalaufsicht entschied schließlich – pünktlich zum Beginn der zweiten Corona-Welle, dass das Rathaus den Corona-Rettungsschirm trotzdem auflegen und Geld bereitstellen muss, wenn die SVV das so will.

Das ist inzwischen auch passiert. Darüber informierte Stadtkämmerer Axel Böhm auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Montag. Das Geld sei ihm Haushalt bereitgestellt und stehe bis 2021 zur Verfügung. Einen echten Corona-Rettungsschirm, wie ihn sich die SVV vorgestellt hat, gibt es aber trotzdem nicht. Beantragung und Auszahlungen seien aktuell nicht möglich, sagt Axel Böhm. Begründung: Aktuell lägen „weder rechtliche noch personelle Voraussetzungen vor“.

Nur drei Mitarbeiterinnen, die rechtssicher bescheiden können

Rechtlich sei das ganze Thema komplex. Es brauche eine rechtssichere Richtlinie, es müssten Fristen vorgegeben werden, strenge Vorgaben zu Projektförderungen müssten beachtet werden. „Dafür werden wir Vorschläge unterbreiten“, so Böhm. Aber das geht offenbar nicht von heute auf morgen.

Das zweite Problem sei die dünne Personaldecke in der Verwaltung. Derzeit gebe es im Rathaus nur drei Mitarbeiterinnen, die rechtssicher Anträge bescheiden können. „Diese drei sind Vollzeit gebunden. Wenn wir sie herauslösen, hätte das zur Folge, dass ihre jetzigen Aufgaben nicht wahrgenommen werden“, so Böhm.

Von Oliver Fischer