Es wird weihnachtlich in Königs Wusterhausen: die diesjährigen Weihnachtsbäume wurden am Mittwoch im Stadtgebiet aufgestellt und leiten die Weihnachtszeit ein.

Pünktlich da zum ersten Adventswochenende: Der Weihnachtsbaum am Brunnen in Königs Wusterhausen ist einer von dreien in der Stadt. Quelle: Foto: Fischer