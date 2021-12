Königs Wusterhausen

Befürworter der Corona-Maßnahmen fordern ein „solidarisches und soziales Miteinander“ während der Pandemie in Königs Wusterhausen. Der Aufruf ist von einem Bündnis „Stille Mehrheit“ verfasst worden, unter diesem Stichwort wird er in sozialen Medien verbreitet.

Bündnis setzt sich für sozialen Zusammenhalt in KW ein

Das Bündnis setze sich demnach für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Pandemie ein. Initiatoren sind den Angaben zufolge Menschen aus Königs Wusterhausen und Umgebung. Zu den 46 Erstunterzeichnern einer Online-Petition gehören unter anderem Niko Dorendorf, Jana Stecher und Linda Bley aus Königs Wusterhausen, Thomas Irmer aus Bestensee und Gerd Bandelow aus Mittenwalde.

Sie sprechen sich gegen die Montagsspaziergänge in Königs Wusterhausen von Kritikern der Corona-Maßnahmen aus. „Wir kritisieren, dass sich ungeachtet der steigenden Inzidenzen, weiterhin zahlreiche Menschen jeden Montagabend in KW treffen“, heißt es in der Petition. Dabei würden jene Mitbürger verunglimpft, die sich zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und für eine Impfung entschieden hätten.

Demonstranten „keine Mehrheit aus KW“

Die Demonstranten seien „eine Mehrheit aus Königs Wusterhausen“, heißt es weiter. „Wir sind die stille Mehrheit, die verstanden hat, dass der Kampf gegen dieses Virus ein Kampf der breiten Wissenschaft um die neuesten Erkenntnisse und um ein ständiges Abwägen der Verhältnismäßigkeiten der Maßnahmen ist.“

Die Initiatoren des neuen Bündnisses erklärten, sie wünschten sich, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Das sei ein Gebot der Solidarität vor allem mit den Menschen im Gesundheitswesen, der Feuerwehren, aber auch jenen Menschen gegenüber, die im Handel und in Schulen dafür sorgten, dass Königs Wusterhausen eine „lebens- und liebenswerte Stadt aus unter Pandemiebedingungen ist und bleibt.“

Unterzeichner: Bitte schützen, testen, impfen

Die Unterzeichner der Petition rufen die Königs Wusterhausener auf, die Masken zu tragen und die Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen, auf größere Menschenmengen zu verzichten, sich regelmäßig testen zu lassen und sich impfen zu lassen. Es müssten „alle Maßnahmen“ ergriffen werden, „um endlich wieder in ein Leben ohne Einschränkungen“ zurückzukommen.

Mitinitiator Niko Dorendorf arbeitet als Krankenpfleger und habe in der täglichen Arbeit unmittelbar mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun.

Corona-Kritiker bekommen immer mehr Zulauf

Kritiker der Corona-Politik der Bundesregierung demonstrieren montags in Königs Wusterhausen. In dieser Woche nahmen knapp 1000 Menschen teil. Laut der aktuellen Corona-Auflagen ist das die Obergrenze. Vom Kirchplatz aus zogen sie mit Trillerpfeifen und Kerzen durch die Stadt, am Stadtbrunnen fand eine Abschlusskundgebung statt. Die Demonstrationen finden seit einem Jahr statt, der Zulauf wurde stetig größer.

Von Frank Pawlowski